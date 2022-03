“Non puoi forzare...". Melissa Satta gela Boateng

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno voltato pagina. Lui ora è felice al fianco dell'influencer Valentina Fradegrada, mentre l'ex velina ha ritrovato l'amore grazie all'imprenditore Mattia Rivetti. È difficile, però, dimenticare i dieci anni trascorsi insieme. Per questo la coppia, ancora oggi, rilascia dichiarazioni sulla fine del loro matrimonio. Un momento difficile che sembra avere lasciato strascichi.

Negli scorsi giorni il calciatore si è difeso da chi lo accusava di avere lasciato Melissa Satta per la nuova fidanzata Valentina. Accuse che Kevin Prince Boateng ha rispedito al mittente con decisione durante un'intervista: " In dieci anni con un matrimonio e un figlio succedono tante cose ed eravamo a un punto d'infelicità da non poter andare avanti" . Lo sportivo ha chiarito che alla base della rottura c'era l'infelicità di entrambi, ma il dubbio che le cose fossero andate diversamente lo aveva insinuato l'ex velina, che a Verissimo aveva parlato di una scelta non sua, che l'aveva fatta molto soffrire.

La confusione creatasi attorno alla vicenda ha indotto Melissa Satta a fare chiarezza. Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale F, di cui è la cover story, la modella ha raccontato di avere provato a ridare slancio al matrimonio dopo una prima crisi: " Siamo stati insieme dieci anni, dai miei 25 ai 35, un'età in cui cambi e può succedere alla fine di non ritrovarsi. Dopo la prima crisi abbiamo deciso di riprovarci: quando hai una famiglia devi dare al rapporto una seconda chance ".