"Messaggi vomitevoli e molestie". Alba Parietti sbotta sul web e denuncia un follower

" Vuoi che pubblichi le schifezze che mi scrivi in privato? ". È cominciata così la rissa social tra Alba Parietti e un utente del web sotto un post Instagram pubblicato nelle scorse ore dalla showgirl. A dare il via al serrato botta e risposta tra il fan e la Parietti è stato un commento dell'uomo. Un attacco diretto alla carriera professionale di Alba che, dopo avergli risposto a tono, lo ha minacciato pubblicamente per alcuni messaggi sconci che l'utente le avrebbe inviato in privato.

La bagarre si è scatenata sotto l'ultimo post Instagram della showgirl: un meme di Alba Parietti nei panni di Maleficent. Un video che ha attirato le critiche di un fan che, sfruttando il commento di elogio di un'ammiratrice della showgirl, ha commentato: " Per me lei non è una star perché non ha un programma tutto suo da una vita e se vogliamo dirla tutta ha lavorato poco vai a vedere su Wikipedia. Diciamo che lei è tutti i giorni in tv ma nei programmi di altri a dire la sua. Ma non è una vera diva ".

Sei il tipico sfigato che dopo aver passato notti insonni sui miei profili -

- pensi di vendicarti con ca**te ridicole? Sei veramente un povero cristo oltre che un molestatore. E ringrazia che non ti denuncio, ma ti segnalo alla polizia postale

Della mia carriera di 40 anni non devo discutere con i cretini che negano l'evidenza e non ti permetto discussione. La mia carriera è riconosciuta e riportata perfettamente da Wikipedia. Di che stiamo parlando?

Impossibile per Alba Parietti tacere, soprattutto perché dietro a quel commento si è scoperto esserci molto di più. "ha sbottato Alba Parietti". La risposta della showgirl ha destato l'attenzione dei suoi follower e dopo i commenti pressanti, Alba Parietti ha deciso di denunciare pubblicamente l'uomo. Non prima però di aver difeso la sua carriera professionale: "".