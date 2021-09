"Mi invia le foto dei suoi genitali". Salmo travolto dalle accuse choc

Non si può certo dire che questa non sia l'estate di Salmo. Il rapper, dopo aver scatenato feroci polemiche per il concerto organizzato senza autorizzazioni, distanziamento né mascherine, è tornato alla ribalta della cronaca rosa per il piccante scambio di messaggi con una fan. Peccato che quest'ultima non abbia gradito. La chat sarebbe stata privata, ma la ragazza - offesa dalle avances del rapper sardo - ha deciso di pubblicare i messaggi (e le foto) hot che Salmo le ha inviato e sul web la notizia è diventata virale. " Che schifo… non mi importa chi sei, non voglio vedere il tuo pis***o - ha commentato su Instagram Asia, che si è vista arrivare la foto dei genitali di Salmo sul suo cellulare - spero di essere stata chiara. Chiunque tu sia: non voglio. Mi fa schifo ". E a quanto pare quello di Asia non sarebbe un caso isolato. Un'altra ragazza, Giorgia, si è unita all'accusa dichiarando di aver ricevuto, anche lei, foto porno del rapper attraverso la chat di Instagram. Un modo per alimentare il suo ego? Si è chiesto qualcuno. Operazione fallita visti gli insulti e i commenti negativi che Salmo ha ricevuto sotto il suo ultimo post social. Chi la fa l'aspetti.

A pochi giorni dal via della nuova edizione del Grande Fratello Vip si fa un gran parlare di un'ex concorrente che per vivere farebbe l'escort. Chi sarà? La domanda è sulla bocca di tutti da giorni e le ipotesi si rincorrono neanche si parlasse di SuperEnalotto. A lanciare l'indiscrezione è stato il portale Dagospia che, attraverso la rubrica di Giuseppe Candela, ha insinuato il dubbio: " A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da "influencer" un'altra professione: escort d'alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate ". La risposta non è certa anche se in molti stanno prendendo parte al totoscommesse. Tra loro c'è Luigi Favoloso che nel 2018 prese parte alla terza edizione del reality. Secondo l'ex di Nina Moric il nome dell'influencer con il doppio lavoro sarebbe da ricercare proprio nel cast di quell'anno. " Non capisco dove sia il clamore. Anche quando ho fatto il Gf io c'era una che faceva l'escort sia prima che dopo... ". Lui - ovviamente - nomi non ne fa.