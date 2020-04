Il microfono di Pupo è aperto: "In studio rosicano", Licia non gradisce

La finale del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto ma porta con sé alcuni strascichi. La serata conclusiva del reality, segnato inevitabilmente dall’emergenza coronavirus, è stata ricca di emozioni, colpi di scena e accese discussioni. Già in apertura di trasmissione gli animi si sono accesi soprattutto tra Antonio Zequila, Sossio Aruta e Licia Nunez. Ma proprio quando il duro confronto sembrava terminato, una frase pronunciata da Pupo – pensando di aver il microfono spento – ha scatenato la reazione dell’ex inquilina.

La puntata finale del Grande Fratello Vip si è aperta con l’eliminazione di Andrea Denver. Il ritmo serrato della finale non ha però lasciato spazio ai convenevoli e il passaggio dall’eliminazione al confronto tra Sossio e due ex concorrenti è stato rapido. Mentre Alfonso Signori e Pupo si trovavano nello studio di Cologno, a Roma in collegamento dagli studi dove tutto era cominciato c’erano Licia Nunez e Antonio. Questi ultimi non hanno perso tempo e si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Sossio. Il primo a scagliarsi contro Aruta è stato Antonio Zequila, che lo ha accusato di non pagare gli alimenti all’ex moglie, poi è stata la volta di Licia Nunez, che lo accusato di essere omofobo. Gli animi si scaldo e ad Alfonso Signorini non è rimasto che spegnere le polemiche.