Mietta ora rivela: "Ecco perché non mi sono vaccinata"

" Non ho mai detto che il Covid non esiste e non sono contraria al vaccino ". Mietta mette in chiaro la sua posizione a più di un mese dalla polemica scoppiata a Ballando con le stelle dopo la sua positività al coronavirus.

La cantante ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano, nella quale ha raccontato di essersi sentita " destabilizzata " da quanto successo durante la puntata in cui Selvaggia Lucarelli le fece la fatidica domanda: " Sei vaccinata? ". Ma soprattutto di essersi sentita " attaccata " non tanto dalla giurata, quanto dai leoni da tastiera che l'hanno accusata, minacciata e offesa sui social network per giorni dopo la scoperta della sua positività al Covid.

" Essere risultata positiva, a un passo dalla diretta di Ballando, mi ha destabilizzata - ha raccontato Mietta - mi è sembrato che la mia vita fosse stata sputtanata davanti a tutti ". Da qui la sua reazione in puntata alla domanda della Lucarelli. Una difesa che ha fatto insospettire e scatenare la polemica: " La sua domanda era legittima. Io ho mostrato solo un eccesso di riservatezza davanti ad una richiesta specifica. La stessa riservatezza che io ho nella mia vita privata ".

La cantante, eliminata dal programma e in attesa del ripescaggio che potrebbe vederla tornare in gara, ha poi spiegato il motivo della sua mancata vaccinazione: " Non ero serena ed ero reduce da uno shock anafilattico. Così ho solo avuto paura. L'unico modo per tranquillizzarmi sarebbe stato fare degli accertamenti. Poi avevo anche in programma un intervento. Ma ripeto, erano e sono cose personali. Ho solo voluto aspettare il mio tempo perché dovevo affrontare i miei accertamenti per stare serena e procedere al vaccino ".