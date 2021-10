"Chiudiamo", "Gogna mediatica". Faccia a faccia finale Mietta-Lucarelli

" Questa sera mettiamo i puntini sulle 'i' ". Così Milly Carlucci ha interrotto la gara di Ballando con le stelle intorno alle 22 per chiudere, forse definitivamente, il caso Mietta. La cantante è ancora in quarantena per la positività al Covid, ma nel corso dell'ultima puntata del programma di Rai Uno si è collegata in diretta per concludere la polemica scatenatasi sette giorni fa sulla sua mancata vaccinazione.

È stata Milly Carlucci a fare il punto, per l'ennesima volta, sulle procedure di sicurezza anti Covid che vengono attuate all'interno degli studi televisivi dove si gira lo show. La conduttrice ha ribadito che anche a Ballando - come in tutti i posti di lavoro - si entra con il green pass e il rilevamento della temperatura: " Nessuno di noi, sia la Rai sia la produzione, può indagare da cosa scaturisca il green pass, se da vaccinazione o da tampone ogni 48 ore. Si tratta di una regola nazionale, che noi seguiamo e che ci mette al riparo dalle polemiche ".

Successivamente la presentatrice, dopo avere sottolineato che Mietta è stata subito messa a casa limitando al massimo ogni possibilità di contagio, ha mandato in onda una clip riassuntiva sulla settimana di fuoco vissuta da Mietta, finita al centro delle critiche e additata addirittura come no vax. Un servizio nel quale la cantante è tornata a rivendicare il suo diritto alla privacy, avendo di fatto rispettato ogni regola imposta dalle normative vigenti: " Ho seguito un protocollo Rai, che di fatto è quello del Governo, sono in regola e ho esibito regolarmente il green pass quello richiesto dalla legge in Italia. Credo che possa bastare, abbiamo raccontato troppo e tanto. Ora voglio tornare in pista ".