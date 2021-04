"Tiravo 2 grammi di coca al giorno, non riuscivo più a parlare"

" Togliti la mascherina ". È iniziata così la lunga intervista televisiva che Michel Bosé ha concesso al giornalista ed amico, Jordi Evole, per la tv spagnola La Sexta. Una ritorno sulla scena televisiva dopo anni di assenza e che il cantante, che oggi vive in Messico, ha voluto fortemente dopo l'ultimo anno che lo ha visto vivere il profondo dolore per la morte della madre, Lucia.

Una morte che, secondo la stampa iberica, è sopraggiunta per complicanze da Covid-19 ma sulla quale Miguel Bosè è chiaro: " Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos'altro...Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla ". Lui al virus, infatti, non crede: " Sono un negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta ". Una posizione che, mesi fa subito dopo la scomparsa della mamma, gli costò l'espulsione dai social network, bannato da Twitter per alcuni cinguettii considerati eccessivi e per aver diffuso fake news con i suoi milioni di follower. Da allora non aveva più dato notizie di sé, rompendo il silenzio solo ora con l'intervista a Jordi Evole.

anni selvaggi, nei quali scoprii la mia parte oscura. Droga, sesso bestiale, sostanze...

Ricordo il primo bicchiere, e poco dopo la prima striscia di coca. Gli effetti mi durarono una settimana. Ma da un giorno all'altro le droghe hanno smesso di essere alleate e sono diventate il nemico. Pensavo che fosse una parte necessaria, legata alla creatività. Fino al giorno in cui ho detto basta

Non uscivo più nei locali, ma mi facevo lo stesso tutti i giorni. Sono arrivato a consumare quasi due grammi di cocaina al giorno, oltre a fumare marijuana e a prendere pastiglie. Solo sette anni fa ho smesso per sempre con tutta questa roba

Nella lunga chiacchierata, dove Miguel Bosè ha alternato momenti di lucidità ad altri di rabbia e frustrazione, il celebre cantante ha ripercorso i momenti più crudi e difficili della sua vita e della sua carriera, fatta di "". Una dipendenza iniziata negli anni '80 dopo una serata tra amici a base di alcool: "". Poi la riabilitazione, lunga e dolorosa, che si è conclusa definitivamente sette anni fa: "".