La Milanesiana Autori, libri, concerti, opere e "Omissioni"

Ventitré anni dopo la sua nascita la Milanesiana edizione 2022 è ancora pasionaria: si è presentata ieri con la sua rosa-simbolo disegnata da Franco Battiato con i colori dell'Ucraina e con un tema, Omissioni, che ripara e consola: «Quello che avremmo dovuto e potuto fare e non abbiamo fatto ha spiegato l'ideatrice e direttrice della rassegna Elisabetta Sgarbi - quello che avremmo potuto dire e non abbiamo detto perché, come diceva Umberto Eco, non esiste letteratura senza omissioni». Due mesi di performance e un altro di mostre in un programma che ormai non ha confini tra le arti e nemmeno tra le città coinvolte. Ecco i numeri: 60 incontri in 20 città (7 solo in Lombardia) e oltre 150 ospiti italiani e internazionali dal 4 giugno al 3 agosto e 9 mostre in tutta Italia fino al 15 settembre.

Per gli incontri letterari segnaliamo il Nobel per la Letteratura 2021 Abdulrazak Gurnah - a cui verrà consegnato il Sigillo della città - che il 13 giugno sarà in dialogo con Paolo Giordano e poi Edith Bruck il 21 giugno e ancora Hervé Le Tellier, Edouard Louis, Andrew Sean Greer e John Coetzee per il parterre internazionale; Sandro Veronesi, Claudio Magris, Edoardo Nesi per gli italiani. Musica in primo piano con gli habituées Extraliscio, ma anche Uri Caine, Ramin Bahrami, Vinicio Capossela, Alice, Cristina d'Avena. Particolari gli incontri tra le arti, tra cui spicca la serata dedicata a Ermal Meta, con il suo primo romanzo Domani e per sempre (La nave di Teseo) e brani live il 2 luglio ad Ascoli Piceno e quella per Eduardo De Crescenzo, che presenta il progetto sulle sue radici musicali, Avvenne a Napoli, e concerta con Julian Oliver Mazzariello. E poi focus sul cinema con Maratona Truffaut, sul teatro e sulla scienza, mentre per le mostre segnaliamo le personali di Simone Cristicchi a Sondrio, Nino Migliori a Bergamo, Jo Endoro a Milano e «Tutti i Linus» a Torino per celebrare i cent'anni con Charles Schultz, che inaugura il 25 giugno alla Reggia di Venaria. Programma su lamilanesiana.eu.