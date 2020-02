Miley Cyrus a sorpresa in passerella alla Fashion Week di New York

Debutto in passerella per Miley Cyrus che, fresca di divorzio dall'attore Laim Hemsworth, ha sfilato per Marc Jacob in occasione della Fashion Week di New York. Che la cantante americana avesse una passione per la moda lo si era capito da tempo. A soli 20 anni aveva disegnato la sua personale linea di t-shirt e negli anni non aveva mai disdegnato di presenziare alle più importanti sfilate di moda newyorkesi. Questa volta però Miley Cyrus ha invertito la tendenza e da semplice ospite e spettatrice si è trasformata in modella, capace di catalizzare l'attenzione del pubblico come (e forse di più) le grandi top model.

La popstar americana è stata protagonista della sfilata dello stilista Marc Jacob, evento che ha chiuso la settimana della moda di New York. Audace e provocatoria, Miley Cyrys ha calcato la passerella con un look sexy total black: pantalone ampio, bralette e guanti lunghi in pelle. La camminata decisa e la giacca zebrata trascinata dietro di sé hanno arricchito la sua performance rock sulla passerella di Marc Jacobs, infiammando il pubblico presente. Miley Cyrus, guest star dell'evento, ha sfilato insieme a modelle di fama internazionale tra cui le top model Gigi Hadid, la sorella Bella Hadid e Kaia Gerber, figlia della top model Cindy Crawford. Che stesse per succedere qualcosa i giornali americani lo aveva intuito da giorni. Miley era stata pizzicata dai paparazzi a inizio settimana all'uscita dall'ufficio del designer a New York City.

Non è la prima volta che Miley Cyrus sfila in passerella. Era già successo nel 2015 quando prestò corpo e volto nella sfilata del designer americano Jeremy Scott, sempre a New York. Taglio cortissimo e abiti dai colori sgargianti, la Miley di allora è ormai un lontano ricordo. La svolta rock (o il ritorno) nella vita della cantante l’ha portata a essere la nuova icona del total black e della trasgressione. La Cyrus ha condiviso il video della sua sfilata newyorkese sul suo account Instagram, raccogliendo oltre un milione di visualizzazioni in poche ore e i commenti entusiasti anche degli addetti ai lavori. Dal Hailey Biber al fratello Trace Cyrus fino alla top model Naomi Campbell, che ha apprezzato lo stile della cantante americana in passerella, commentando il post con alcune emoji del fuoco.