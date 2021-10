"Molestata da un chirurgo": la denuncia choc di Teresa Langella

" Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore ". Così Teresa Langella, ex tronista di Uomini e donne, ha annunciato ai suoi fan di avere iniziato il lungo cammino giudiziario per denunciare un medico chirurgo, che avrebbe abusato di lei.

La 29enne napoletana, popolare per avere partecipato al dating show di Maria De Filippi nel 2019, programma dal quale è uscita con il corteggiatore Andrea Del Corso, ha testimoniato in un'aula di tribunale contro un professionista, che l'avrebbe molestata durante un visita medica a cui l'ex tronista si era sottoposta mesi fa. Teresa Langella ha denunciato il medico dopo l'abuso, ma non ha mai parlato di quanto avvenuto né sulle riviste - dove è spesso protagonista - né sui social network.

Oggi però, all'inizio del processo che la vede accusare il medico, la modella e speaker radiofonica ha deciso di raccontare ai suoi fan il doloroso momento che sta attraversando: " Ho vissuto nella convinzione di potere insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: 'BASTA!'. Oggi in quell'aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita mi ha resa libera. Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani ".

Una confessione choc quella fatta da Teresa Langella, che però non ha fornito ulteriori particolari su quando l'abuso sia avvenuto né sulle dinamiche dell'accaduto. L'ex tronista di Uomini e donne ha fatto capire di avere denunciato il professionista dopo l'aggressione e di avere iniziato il percorso giudiziario, che dovrà stabilire se c'è stata o meno molestia sessuale. Con coraggio e determinazione, Teresa Langella ha affidato a Instagram il suo sfogo con la convinzione di potere essere di " aiuto a tutte le donne che si trovano a non avere la forza di reagire, che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata ".