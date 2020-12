Monte contro Giulia Salemi: "Parla di me? Sorpresine dai miei legali"

L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Giulia Salemi ha cambiato le carte sul tavolo del gioco. La modella italo-persiana non solo sta sostituendo Elisabetta Gregoraci nel cuore di Pierpaolo, ma sta facendo anche arrabbiare uno dei suoi ex fuori dalla Casa. Lui è Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale la Salemi ebbe una storia in un'edizione passata del Grande Fratello. Le ultime piccanti dichiarazioni rilasciate da Giulia non sono piaciute a Monte, che è passato all'attacco.

Da poco è uscito il mio singolo "Andiamo avanti" e ora mi rilasso. Getto le basi per la mia idea di musica. Diciamo che nei miei confronti c'è un occhio più critico per quello che ho fatto nel mondo dello spettacolo negli ultimi dieci anni. Però è giusto anche così, con il tempo spero la gente si possa ricredere

Ospite della trasmissione radiofonica "Non succederà più" su Radio Radio,ha raccontato come vive la sua nuova avventura professionale nel mondo della musica dopo aver detto addio al piccolo schermo. L'esperienza a Tale e quale show, infatti, gli ha aperto le porte della discografia e l'ex tronista ha già pubblicato due singoli: "".

Nell'intervista, però, Francesco Monte non ha potuto far finta di niente sull'esperienza che la sua ex, Giulia Salemi, sta facendo per la seconda volta al Gf Vip. La coppia era nata sotto i riflettori dell'edizione 2018 del reality e in questi giorni Giulia è tornata a parlare proprio del loro amore nato a Cinecittà. La Salemi ha raccontato che nella Casa lei e l'ex fidanzato si baciavano e si cercavano fisicamente, ma che sotto le lenzuola non era successo mai niente di spinto proprio per il timore delle telecamere.