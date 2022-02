Morandi bacia Mara Venier in diretta a Domenica In: "Ma sei pazzo?"

Quello che non è successo durante il festival di Sanremo è avvenuto nella puntata speciale di Domenica In dedicata proprio alla kermesse canora. Tra selfie, lacrime e fuori programma non è mancato neppure il bacio travolgente che Gianni Morandi ha strappato a Mara Venier in nome dei vecchi tempi. Il cantautore si è però fatto prendere un po' la mano e la padrona di casa non ha mancato di sottolinearlo.

A poche ore dalla finale di Sanremo, i venticinque cantanti in gara sono tornati sul palco dell'Ariston per concludere la settimana sanremese con lo speciale di Domenica In. L'occasione per riascoltare tutti i brani del Festival e anche per scoprire qualche retroscena sulla manifestazione che, anche quest'anno, ha collezionato ottimi ascolti. Gianni Morandi è stato uno degli ultimi cantanti a tornare in teatro accolto con affetto dagli ospiti presenti in puntata. L'artista ha salutato tutti - da Teocoli a Marino Bartoletti - ma una volta tornato al centro del palco dell'Ariston Mara Venier l'ha subito bacchettato: "Non mi caghi de pezza, proprio. Scusa, dico m a manco me saluti dopo quello che c'è stato tra di noi?" .

Evidente il riferimento alla mini serie che la coppia girò negli anni '90, "La voce del cuore", dove Morandi e Venier vestivano i panni di una coppia sposata. " Già il nostro film, il bacio....dai rifacciamolo il bacio ", ha scherzato Gianni tirando a sé Mara, ma il siparietto è andato un po' oltre e la padrona di casa non ha nascosto lo stupore per l'audacia del gesto: " Ma sei pazzo!? C'è Anna (moglie di Morandi, ndr). Hai tutto il rossetto mio sulle labbra, non puoi cantare! Non me lo aspettavo da te, di solito sei sempre sulle tue, non mi hai mai dato confidenza ".