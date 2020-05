Morgan parla del suo lockdown: "Mi sono lavato solo due volte..."

Morgan-show nell'ultima puntata di "Vieni da me". Il cantante, ospite in collegamento esterno con il programma pomeridiano di Rai Uno, ha svelato alcuni retroscena della sua recente quarantena, tra la nascita della sua terzogenita Maria Eco e i momenti di forte sconforto attraversati. Nel finale di collegamento, però, ha sconvolto Caterina Balivo e gli ospiti in studio, confessando di non essersi lavato spesso durante il recente isolamento sociale.

Personaggio controverso e spesso al centro di polemiche e discussioni, Morgan, al secolo Marco Castoldi, è tornato al centro della scena mediatica con l'uscita del suo ultimo libro. Un testo nel quale ha raccontato la turbolenta vicenda dello sfratto dalla sua casa milanese dove, all'interno, erano raccolti anni di lavoro, musica e arte. Nell'ospitata da Caterina Balivo, però, Morgan ha avuto modo anche di affrontare il tema della recente paternità, svelando come ha trascorso la sua quarantena tra cambi di pannolini e notti insonni. Negli ultimi mesi l'artista ha maturato la volontà di cambiare registro e disintossicarsi per il bene della piccola Maria Eco. Il cantante, in diretta dalla sua abitazione di Milano, ha confessato di chiamare sua figlia non con il suo nome di battesimo, ma con dei nomignoli affettuosi come " fagiolina ", " bambolina " e " ranocchietta ". Morgan non ha mancato di creare un po' di imbarazzo in studio, quando ha svelato le abitudini fisiologiche della piccola di appena due mesi, scendendo nei dettagli di bisognini e rigurgiti. Parole che hanno fatto sbottare la conduttrice, che visibilmente disgustata ha esclamato: " Ma è disgustoso! Io non lo so, le persone stanno mangiando a quest'ora... ".

Tra una risata e l'altra, il cantautore ha parlato del suo ruolo di padre, raccontando di essere presente nella quotidianità della figlia, cambiando i pannolini e facendole il bagnetto, anche se non di frequente. Ma è proprio sulla questione igiene che Morgan ha scandalizzato tutti, con una dichiarazione che ha fatto sussultare gli ospiti presenti nello studio di "Vieni da me": " Io pure, con la quarantena, posso svelare un segreto? Mi sarò lavato due volte in tutto?! ". Una frase buttata là che ha scosso la conduttrice, che non si è trattenuta: " Ma è una cosa orribile! Vatti a fare una doccia appena chiudiamo il collegamento ".