"Non la vedo da due anni". Morgan riabbraccia la figlia Lara

La seconda semifinale di Ballando con le stelle ha regalato emozioni molto forti. A fare commuovere il pubblico in studio e i telespettatori da casa è stato il valzer che Morgan ha iniziato con la sua ballerina e terminato con sua figlia Lara. Un'esibizione a sorpresa, che lo ha visto riavvicinarsi alla figlia dopo quasi due anni di lontananza.

La gara dello show di Rai Uno stava volgendo al termine. I concorrenti in gara si stavano cimentando nell'ultima manche segreta dedicata ai balli con un familiare. Quando è stato il turno di Morgan, Milly Carlucci ha spiegato cosa sarebbe successo in pista: " Abbiamo chiamato Jessica per permettere la partecipazione di Lara alla gara. Morgan è a conoscenza della presenza della figlia ma non sa che succederà adesso ".

La conduttrice ha mandato in onda la clip di introduzione, dove Morgan ha parlato del suo rapporto con le figlie Anna Lou, avuta da Asia Argento, Maria l'ultima figlia avuta dall'attuale compagna e Lara, nata dalla relazione con la cantante Jessica Mazzoli. Se con le altre due figlie Morgan è riuscito a instaurare un rapporto e a essere presente nel ruolo di padre, nel parlare di Lara l'artista si rattristato. Morgan ha rimarcato l'impossibilità, per vicissitudini legate al suo rapporto conflittuale con la madre, di vederla crescere da vicino: " L'ultima volta che ho visto Lara è stato due anni fa. Non ho potuto fare tanto con lei e mi dispiace. Bisogna fare qualcosa per superare questo ".