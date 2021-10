Morto a 59 anni l'attore di Friends James Michael Tyler

È morto all'età di 59 anni James Michael Tyler, il popolare Gunther della serie televisiva Friends. L'attore è deceduto dopo una lunga battaglia contro un cancro alla prostata, che gli era stato diagnosticato nel 2018 e per il quale si curava da anni. Come riporta la Cnn, Tayler si è spento nella sua villa di Los Angeles, nella notte tra sabato e domenica, attorniato dalla sua famiglia.

Ai fan di Friends non è servita un'agenzia stampa per capire che l'attore James Michael Tyler se n'era andato. I suoi colleghi della celebre serie televisiva cult degli anni '90 lo hanno salutato, uno dopo l'altro, con lunghi e dolorosi messaggi di cordoglio comparsi sui social network poche ore dopo il decesso. Da Jennifer Aniston a Courtney Cox e David Schwimmer, i protagonisti della sitcom più amata di sempre hanno detto addio a Gunther, il manager della caffetteria newyorkese Central Perk, innamorato di Rachel e non ricambiato.

" Genuinamente gentile e dolce " hanno detto di lui Marta Kauffman e David Crane, i creatori di Friends, che hanno capito come da semplice comparsa quell'attore pieno di talento dovesse diventare un personaggio centrale insieme ai sei amici attorno ai quali ruotava il telefilm. Una vita, quella di Tyler, dedicata alla recitazione e alle serie televisive americane di maggiore successo con la partecipazione a "Sabrina - Vita da strega", "Scrubs" e "Ombre dal passato".

James Michael Tyler aveva annunciato pubblicamente di avere un cancro al quarto stadio lo scorso giugno. L'attore lo aveva confessato durante l'ospitata a Today Show sulla NBC e aveva spiegato di combattere la malattia dal 2018, quando cioè a 56 anni gli era stato diagnosticato un tumore alla prostata durante una visita di routine. Il cancro lo aveva immobilizzato piano piano - diffondendosi alle ossa e impedendogli di camminare - costringendolo su una sedia a rotelle. Così si era mostrato lo scorso 21 giugno nell'ultimo post social, nel quale annunciava di avere concluso il secondo ciclo di chemioterapia. Proprio a causa della malattia l'artista aveva dovuto rinunciare a prendere parte alle riprese della reunion di Friends al fianco di Aniston e Cox.