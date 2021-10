La maga, il rosario e il volto scavato: tutti i misteri su Charlene

Quando tornerà a Monaco la principessa Charlene? Quali sono le sue reali condizioni di salute? Cosa sta accadendo alla corte monegasca? C’è davvero aria di separazione in casa Grimaldi? Tutte domande a cui nessuno è riuscito a trovare una risposta. L’ultima, sorprendente foto pubblicata sui social da Charlene, poi, non fa che creare nuovi dubbi e ulteriori quesiti sul futuro del principe Alberto e di sua moglie.

Gossip e congetture

Alberto di Monaco ha di recente smentito le voci su un presunto divorzio da Charlene, dichiarando al People: “Charlene non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso. Non se ne è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Doveva promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti e prendersi un po’ di tempo libero con alcuni amici” e ha proseguito: “Doveva essere solo una settimana, un soggiorno di dieci giorni al massimo, ma lei è ancora lì perché dopo l’infezione sono sorte molte complicazioni mediche”.

Il principe si riferisce alla grave infezione otorinolaringoiatrica che ha colpito Charlene, costringendola a tre interventi che hanno prolungato il suo soggiorno in Sudafrica. La principessa è arrivata nel Paese lo scorso marzo, sia per portare avanti le sue campagne in difesa dei rinoceronti, come ha sottolineato il principe Alberto, ma anche per partecipare al funerale del re degli Zulu. Purtroppo, però, non ha ancora fatto ritorno nel Principato di Monaco. La sua assenza è stata riempita di congetture su presunti litigi con Alberto e sulla volontà di allontanarsi per sempre da una corte piuttosto ostile, da cui Charlene non si sarebbe mai sentita davvero compresa e amata.

Si è parlato perfino del desiderio della principessa di acquistare una casa a Johannesburg. Tutte notizie mai confermate e mai provate, almeno finora. È passato circa un mese dall’intervista del principe Alberto e Charlene è tornata a mostrarsi attraverso i social network con uno scatto pubblicato lo scorso 3 ottobre. Una fotografia inusuale per la principessa, che sta scatenando diversi interrogativi.

La foto con il rosario

Nella foto la principessa Charlene è seduta a un tavolo, maglia nera a maniche lunghe e sorriso un po’ più rilassato sul volto magro. Ha davanti un voluminoso libro aperto e, dettaglio molto interessante, indossa un rosario al collo. La fotografia rievoca un’atmosfera quasi mistica e, nello stesso tempo, piuttosto austera, diversa dallo stile dei precedenti scatti. Nella didascalia leggiamo: “God Bless” , ovvero “Dio vi benedica” con accanto l’emoji di un cuore. Perché la principessa Charlene ha dato questa svolta religiosa alla sua immagine? Cosa vuole dirci, ammesso che non si tratti solo di una momentanea scelta di stile? Il particolare del rosario avrebbe forse a che vedere con la notizia che esplose su tutti i giornali all’inizio del settembre 2021 e che raccontava di una Charlene manipolata da una maga?

Secondo il settimanale Oggi dal 2016 la principessa sarebbe consigliata dalla sudafricana Dawn Mary Earl, definita una “santona” dai media. Quest’ultima sarebbe un’esperta di numerologia, passione a quanto sembra condivisa anche dalla principessa. Pare che Charlene non osi fare nulla se i numeri sono infausti e se la presunta maga non appoggia le sue decisioni. Addirittura Dawn Mary Earl avrebbe avuto una certa influenza sul matrimonio di Alberto e Charlene, anche se non sappiamo fino a che punto. La principessa avrebbe anche cancellato dai suoi profili social tutte le foto che la ritraggono con la maga, alimentando i sospetti degli utenti. Cosa c’è di vero in tutta questa storia?