"Condizionata da una maga", altre ombre su Charlene di Monaco

Charlene di Monaco " è condizionata da una maga ". A lanciare l'indiscrezione sulla moglie del pincipe Alberto è il settimanale Oggi, in edicola giovedì 9 settembre. Secondo quanto appreso dalla redazione del periodico diretto da Umberto Brindani, si tratterebbe della santona sudafricana Dawn Mary Earl, consulente e confidente della principessa dal 2016.

"Condizionata da una maga"

Continuano a rincorrersi i rumors su Charlene di Monaco. Secondo quanto si apprende da un'anticipazione del nuovo numero della rivista Oggi, la moglie del principe Alberto sarrebbe vicina ad " una maga " che condizionerebbe le sue scelte. A quanto pare, si tratta della santona sudafricana Daen Mary Earl, consulente della principessa monegasca dal 2016. Le due, in rapporto di stretta collaborazione già da qualche anno, condividono la passione per la numerologia e hanno partecipato sovente insieme a eventi benefici e campagne di sensibilizzazione promosse dai Grimaldi. Ora, i loro rapporto sembrerebbe esser diventato "particolarmente confindenziale": Charlene non muoverebbe un solo passo senza l'approvazione della sua collaboratrice. Proprio in questi giorni, Daen Mary Earl ha provveduto a ripulire i profili social della principessa della sua presenza. Per questo motivo, le voci di una vicinanza sospetta tra le due stanno diventando sempre più insistenti.

Come sta Charlene