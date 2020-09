GfVip, televoto annullato. Provvedimento disciplinare per un concorrente

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello Vip. Dopo l'abbandono di Flavia Vento, il mancato ingresso di Paolo Brosio (causa problemi di salute) e l'uscita momentanea di Tommaso Zorzi (sempre influenzato) un nuovo inatteso caso sta tenendo banco nelle ultime ore. La produzione, con un post pubblicato su tutti i canali social dedicati al reality, ha annunciato di aver annullato il televoto in corso a " causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente ".

A rischio eliminazione, dopo le nomination di venerdì scorso, erano finiti Fausto Leali e Massimiliano Morra. Ma, a poche ore dalla terza puntata del Grande Fratello Vip, tutto è stato annullato. I dettagli della decisione saranno svelati nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini, ma per molti la vicenda interesserebbe da vicino Fausto Leali.

Le dichiarazioni fatte negli scorsi giorni dal cantante hanno fatto indignare telespettatori e popolo social. Questo potrebbe esser stato sufficiente a mettere in discussione la sua permanenza nella casa. Non è chiaro se il provvedimento annunciato dalla produzione riguardi un'uscita istantanea dal programma o un nuovo televoto per chiedere il parere del pubblico. Quello che è certo che gli animi, negli ultimi giorni, si sono decisamente infiammati alle parole espresse da Fausto Leali. I telespettatori avevano già mal digerito le sue esternazioni sul fascismo e su Mussoli, ma le ultime dichiarazioni dell'artista - " Nero è il colore, negro è la razza " - hanno innescato un'accesa polemica sul tema e Leali è stato bollato come "razzista".

Alfonso Signorini aveva già ammonito Fausto Leali nel corso dell'ultima puntata, invitandolo a moderarsi con le dichiarazioni. Questa volta, però, la produzione potrebbe essersi trovata davanti a un bivio. Le violente proteste scatenatùesi sul web, in particolare su Twitter, hanno visto protagonisti numerosi telespettatori del reality, che hanno chiesto l'immediata espulsione del concorrente. Impossibile far finta di niente, proprio com'era accaduto nella scorsa edizione con Clizia Incorvaia.