Netflix arriva con Lupin III. E il nuovo "ladro" è nero

Il passato ritorna sempre di moda. Non solo nell’abbigliamento, ma anche e soprattutto quando si tratta di serie tv. E il mondo del piccolo schermo continua a volgere uno sguardo al futuro senza dimenticare però il suo stesso passato. Tra le tante serie tv che sono tornate in auge in una versione più moderna, in questo calderone è finito anche il mito di Lupin III. Il colosso di Netflix si accaparra il progetto e lo condividerà con il suoi utenti solo nel gennaio del 2021. Poche ore fa, però, è stato pubblicato il primo trailer ufficiale che mostra, fin da ora, le prime novità di questo nuovo adattamento dedicato al personaggio di Lupin III. L’attore di colore Omar Sy sarà il "nuovo" ladro gentiluomo.

Celebre per la sua interpretazione in Quasi Amici, commedia francese di grande successo anche qui in Italia, l’attore si cimenta in un ruolo costruito alla perfezione sulle sue solide spalle, raccontando una vicenda scanzonata e modernissima delle vicende di Lupin III. La serie tv è di produzione francese è stata girata nel cuore di Parigi, ma solo di recente è tornata in produzione per la realizzazione degli ultimi episodi, dopo una lunga pausa a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

Liberamente ispirato ai romanzi di Maurice LeBlanc che sono stati pubblicato nel 1905, lo show offre una visione moderna di Lupin III, strizzando l’occhio alla tradizione. E la presenza dell’attore Omar Sy è la prova più tangibile. Anche la Francia segue la scia del movimento del Black Live Matter, raccontando di una società francese molto progressista, in cui non si dimentica di dare spazio alla comunità black. E la scelta è caduta proprio su Omar Sy perché, nel tempo, è diventato un vero e proprio emblema per la cinematografia nazionale e internazionale, uno dei pochi attori di colore che ha trovato successo al cinema e in tv come protagonista. La serie è solo una delle tante rappresentazioni che hanno reso celebre il personaggio di Lupin III. Non solo i tanti volumi che hanno affollato le librerie, imponendosi come un fenomeno letterario per tutto l’arco del ‘900, ma anche i film e i cartoni animati hanno rivolto una grande attenzione a questo moderno Robin Hood. Come il manga che negli ’80 ha trovato grande successo in Giappone e in Italia.