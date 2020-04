Nicola Savino: "Sesso in quarantena? Bel casino..."

" La mia giornata è più piena di prima, dico "sì" a tutto. Sempre. È una reazione nervosa e di attaccamento alla vita ", Nicola Savino è un fiume in piena nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Il dj e conduttore ha raccontato di aver riscoperto il dono della pazienza e rispolverato vecchie passioni, ma di avere anche il dubbio di aver contratto il coronavirus.

Nicola Savino è stato uno dei primi volti noti a dover rispettare la quarantena. Il 10 marzo scorso, a causa di un operatore contagiato all’interno della trasmissione "Le Iene" che conduceva con Alessia Marcuzzi, lui è stato costretto a chiudersi in quarantena. Pochi giorni dopo l’Italia intera è stata sottoposta all’isolamento. Durante la chiacchierata con il quotidiano, Nicola Savino, ha confessato di aver avuto sintomi riconducibili a un contagio da Covid-19 poco prima di condurre il "Dopo Festival" a Sanremo: " Per una settimana ho avuto tosse secca, febbre alta e fatica a respirare. Stavo per chiamare i soccorsi ". Poi però tutto è rientrato: il successo al Festival, la costante a Radio Deejay e la sua passione per il calcio.