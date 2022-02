È la Giannetta la vera rivelazione di questo Festival

Nessun monologo buonista o alla ricerca di facili applausi, ma nemmeno una presenza così minimal da risultare trasparente. Una delle note migliori del quarto appuntamento con Sanremo 2022 è legata a Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice per la serata cover/duetti. Nota al grande pubblico per i ruoli di Anna Olivieri nella serie "Don Matteo" e di Blanca Ferrando nella fiction "Blanca", l'attrice ha dimostrato come sia possibile fare la differenza con naturalezza, senza strafare o cercare il “twist” ad ogni costo.

Al suo esordio all’Ariston, la Giannetta non ha patito l’emozione, non si è lasciata sopraffare dalle vertigini del Festival. Tra scalinate e cambi d’abito, l’interprete 29enne ha fornito il suo contributo in vivacità e simpatia ad una serata frenetica, senza sosta. Le gag, le improvvisazioni e il momento dedicato alla cecità hanno convinto ed emozionato, senza mai annoiare o risultare artificiale.

Nessun soliloquio sulla diversità per catechizzare alla Drusilla Foer e nessun racconto strappa-lacrime (forzato) alla Lorena Cesarini, dunque, ma nemmeno l’insapidità targata Ornella Muti: Maria Chiara Giannetta è la co-conduttrice – o conduttrice, perché no – che vorremmo vedere ogni sera sul palco dell’Ariston. Pensiamo alla grande performance nello sketch con le frasi delle canzoni italiane più famose insieme a Maurizio Lastrico: un saggio di recitazione, di teatro, con il sorriso sulle labbra.