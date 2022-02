Cremonini fa "esplodere" l'Ariston

Venticinque cantanti in gara contemporaneamente nella terza serata del festival di Sanremo. Mattatore è ancora Amadeus, che ha scelto di accompagnarsi a Drusilla Foer, personaggio en travesti inventato dal performer Gianluca Gori. La scaletta prevede anche la partecipazione di Cesare Cremonini e quella di Roberto Saviano, che porterà sul palco una denuncia contro le mafie. Dopo le due serate introduttive, in cui la classifica veniva stilata solo con i voti della sala stampa, per la prima volta in questa 72esima edizione il voto è stato aperto anche al pubblico a casa e alla giuria demoscopica. Da segnalare che, nel pomeriggio, la polizia ha indagato in stato di libertà un uomo per truffa, a seguito della produzione di falsi pass per l'accesso alle aree del festival di Sanremo

L'omaggio a Sergio Mattarella

In apertura di puntata Amadeus si è rivolto direttamente a Sergio Mattarella, ringraziandolo per il suo impegno e per aver accettato il bis. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha espresso " gratitudine e affetto " per il capo dello Stato, quale " punto di riferimento. Anche oggi nel suo discorso di insediamento pronunciato in parlamento ", in cui Mattarella ha sottolineato anche " l'importanza della cultura e dell'arte, del teatro, del cinema e della musica ".

Nel 1978 Sergio Mattarella era presente all'ultimo concerto di Mina, per questo motivo Amadeus ha deciso di dedicare al presidente della Repubblica il brano Grande, grande, grande, suonato dal vivo dall'orchestra, perché " per noi lei, presidente, è grande, grande, grande ". Amadeus ha poi chiosato: " Grazie signor presidente e buon lavoro ".

È ancora Fantasanremo

Nessuna "papalina" nella terza giornata del festival di Sanremo ma il Fantasanremo torna sul palco con Highsnob e Hu che al termine dell'esibizione hanno salutato "zia Mara" con un inchino. Quest'anno più che alla gara, i cantanti sembrano più attenti ad accumulare punti che al piazzamento in classifica. L'effetto sorpresa del Fantasanremo è ormai svanito e da casa è svanito anche l'entusiasmo per questo gioco.

Addirittura Dargen D'amico ha modificato il testo della sua canzone pur di pronunciare "ciao zia Mara" per guadagnare punti al Fantasaremo. Il testo originale, infatti, prevede la locuzione "zio Pino". Il cantante ha totalizzato anche un malus, indossando gli occhiali da sole, ma li ha fatti indossare anche a tutta l'orchestra. Malus comunque ampiamente compensato con una sequela di gesti da bonus come il vestito floreale, indossato anche da Irama, e dalla discesa in platea.

Drusilla Foer esordisce all'Ariston

La co-conduttrice en travesti ha esordito sul palco del teatro Ariston fingendo di essere in gara per Sanremo. " Lei signora non deve cantare ", l'ha ripresa Amadeus. " Non sono in gara? Amedeo sono una grande interprete e voglio cantare, dovrei copresentare con lei? È un inferno, lei è pazzo, mi fa fare la valletta, se lo sapevo mi mettevo qualcosa di scosciato ", ha replicato stizzita Drusilla Foer.

Blitz di Greenpeace

Non manca anno in cui l'associazione ambientalista non tenta il blitz al teatro Ariston durante il festival di Sanremo. Anche quest'anno un manipolo di attivisti di Greenpeace è stato fermato dalle forze dell'ordine. Sono stati identificati dalla polizia. Hanno tra i 26 e i 44 anni di età e sono tutti italiani, provenienti da Bologna, Roma, Biella, Venezia, Torino, Como, Bitonto, Latina, Livorno e Salerno. Sono accusati di danneggiamento, getto pericoloso di cose, resistenza passiva.

Standing ovation per Cesare Cremonini

Mini concerto per Cesare Cremonini, che per la prima volta è salito sul palco del festival di Sanremo. Il cantante bolognese ha incantato l'Ariston con un medley dei suoi successi, tanto che al termine tutto il pubblico si è alzato per una standing ovation,