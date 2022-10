Cristina Quaranta punita dal pubblico: eliminata per "quella" parola

Cristina Quaranta non è stata squalificata, ma dalla Casa è uscita comunque. Prima dell'ultima diretta del Grande fratello vip i telespettatori avevano chiesto a gran voce la sua eliminazione dal gioco per una parola dispregiativa utilizzata nei confronti di Nikita in seguito a una lite. Sui social network era esploso il caso, ma la nomination di lunedì sera - risoltasi con la sua eliminazione - ha messo la parola fine alla vicenda con tanto di scuse in diretta tv della Quaranta.

Alfonso Signorini ha affrontato il caso a metà puntata, dopo avere riservato ampio spazio a Marco Bellavia tornato in studio e nella Casa per gli attesi confronti. Voltando pagina, il conduttore ha trattato la delicata questione legata a Cristina, che in settimana aveva pesantemente insultato Nikita, appellandola "mong*****e". Tra le due c'è stato un acceso scontro al termine del quale Cristina ha avuto uno sfogo fortissimo tra parolacce, insulti e la fantomatica parola che ha fatto indignare i telespettatori. Sui social network è partita una vera e propria crociata contro l'ex volto di Non è la Rai e in tanti hanno chiesto la sua squalifica per l'aggettivo dispregiativo utilizzato.

In puntata Signorini l'ha così ammonita duramente: " Quello che non mi è piaciuto è che hai cominciato a usare una serie di aggettivi negativi, tra cui quella parola, che messa in accezione negativa è una cosa orribile". Il conduttore ha invitato Cristina a prendersi le proprie responsabilità: "Chiedi scusa perché mi ha dato proprio fastidio. Non si può a cinquant'anni cadere in queste cose tremende ". E la Quaranta si è scusata con tutti, sostenendo di averlo detto senza riflettere.

Ma se il Grande Fratello non ha ritenuto di doverla punire con la squalifica a farlo sono stati gli spettatori attraverso il televoto, che ha portato alla sua eliminazione. Cristina era infatti in nomination con altri cinque gieffini e a fine puntata Signorini l'ha invitata a uscire dalla porta rossa per volontà del pubblico. La sua uscita di scena ha acceso la miccia della discussione sul web tra chi ha esultato per la sua eliminazione e chi, invece, ha ritenuto che il reality abbia perso una pedina importante in grado di creare dinamiche interessanti nella Casa.