"No mask, arrivederci", "Che fa mi censura?". Alberto Matano chiude il collegamento

Puntata impegnativa per Alberto Matano a La Vita in diretta. Nell'ultima puntata del contenitore di attualità del pomeriggio di Rai Uno il conduttore ha avuto un'accesa discussione con un ristoratore intervistato dal suo inviato. Al centro della lite l'assenza di mascherina da parte del ristoratore che stava parlando in diretta.

L'inviato de La vita in diretta era fuori da un ristorante insieme al titolare dell'esercizio. L'intervista puntava sull'iniziativa dell'imprenditore e di altri colleghi di aprire comunque le attività contravvenendo alle regole anti-Covid. Una protesta come grido di aiuto e disperato appello al Governo sulla grave crisi del settore della ristorazione. Accortosi che l'uomo non indossava la mascherina, Alberto Matano ha interrotto il collegamento e chiesto spiegazioni al suo inviato e al ristoratore: " Scusate, mi sono accorto solo ora. Lei non indossa la mascherina ma noi intervistiamo solo persone che la portano come fanno anche i nostri inviati. Come mai non la indossa? ".

A rispondere è stato l'inviato che ha chiarito come la cosa sia stata fatta presente all'esercente, che però ha scelto di non indossarla. A questo punto Matano è sbottato: " Noi seguiamo protocolli precisi quindi io non posso assolutamente permetterlo. Non va bene. O la indossa o grazie e arrivederci ". La chiusura del conduttore ha indispettito l'imprenditore che ha replicato a Matano con decisione: " Quindi mi censura? Mi fate una censura di Stato perché non uso la mascherina? Grazie, i ristoratori ringraziano ".