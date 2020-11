"Non reggo!", "Vi prego fermatelo" Pretelli ora è fuori controllo al Gf

La corsa a torso nudo verso la porta, le lacrime e le urla dei concorrenti. Attimi di panico a notte fonda nella casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli in piena crisi ha cercato di abbandonare la casa mentre alcuni coinquilini provavano a impedirglielo. Tutto è accaduto al termine dell'ultima puntata del reality andata in onda su Canale 5, che ha scosso emotivamente l'ex velino.

A scatenare la reazione fuori controllo di Pierpaolo Pretelli è stato il momento delle nomination. Durante la catena di salvataggio per scegliere uno dei nominati Pierpaolo si è trovato a dover decidere tra Patrizia De Blanck, Enock e Andrea. L'ex velino ha scelto la contessa e Andrea Zelletta, che a Pierpaolo è legato da una bella amicizia, non l'ha preso bene. Poco prima dei saluti finali Alfonso Signorini ha chiesto all'ex tronista di commentare la scelta di Pierpaolo e ciò che è successo dopo ha dell'incredibile. " Noi sappiamo cosa abbiamo fatto per stare qui, io mi sarei comportato diversamente perché io sono uno di cuore, tu hai fatto un salvataggio per la tv ", ha dichiarato Zelletta, scatenando la reazione di Pierpaolo.

Non posso continuare così. Non reggo! Questo gioco non fa per me"

Fermatelo! Fermatelo!

Colto da un improvviso raptus Pierpaolo si è prima tolto la maglietta, poi ha iniziato adisperatamente. Mentre Elisabetta e Enock hanno provato a calmarlo e a farlo ragione, lui è sbottato: ". Poi la corsa disperata verso la porta rossa nel tentativo di uscire dalla Casa e da quella situazione. Maria Tersa Ruta, compresa l'intenzione del compagno di avventura, ha iniziato a urlare: "". A correre dietro a Pretelli ci hanno pensato Elisabetta ed Enock, che lo hanno bloccato prima dell'uscita che gli sarebbe costata la squalifica. Attimi divero e proprio insomma, tra l'incredulità di alcuni inquilini che non stavano capendo cosa stesse succedendo e il tentativo di calmare l'ex velino in piena crisi.

C'è voluta la forza fisica del fratello di Balotelli e la razionalità della Gregoraci per far ragionare Pierpaolo Pretelli. L'ex velino è stato fatto sedere sul divano e solo la calma e la confidenza di Elisabetta sono riusciti a tranquillizzarlo, prima di un definitivo confronto chiarificatore con Andrea Zelletta.