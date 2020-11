Il duro sfogo della Salemi: "Non sono né tr... né accattona"

Nella casa del Grande Fratello Vip si è aperto un nuovo fronte di scontro tra altre due donne. Da una parte c'è Giulia Salemi e dall'altra Elisabetta Gregoraci. Apparentemente le due non hanno nulla in comune ma Alfonso Signorini, che in veste di direttore del settimanale Chi non si lascia sfuggire un gossip, al termine della puntata di ieri ha lanciato uno scoop destinato a cambiare radicalmente gli equilibri della Casa. Il conduttore ha riportato un episodio accaduto qualche tempo fa in Sardegna, dove si trovavano in vacanza le due concorrenti e anche Flavio Briatore. L'occasione per rilanciare il pettegolezzo è nata dalla nomination di Giulia Salemi alla showgirl calabrese, che non è sembrato averla presa bene. A quel punto Signorini ha rivelato che una sera Giulia Salemi si sarebbe avvicinata a Flavio Briatore scatenando la gelosia di Elisabetta Gregoraci.

Da quel momento tra le due è scoppiato l'astio, alimentato soprattutto dalla showgirl calabrese, alla quale le parole di Signorini sembrano aver riportato a galla un vecchio rancore. Pare che Giulia Salemi fosse stata invitata in Sardegna da amici, che a loro volta sono amici di Flavio Briatore. Inevitabile un incontro durante una serata, alla quale partecipava anche la Gregoraci. " Ma non stavano già più insieme ", ha sottolineato Giulia Salemi più volte, come a giustificarsi, rivelando anche che in più di un'occasione la Gregoraci non l'avrebbe salutata e l'avrebbe squadrata dall'alto in basso. Tutto questo è accaduto a pochi minuti dal termine della puntata ed è stato palese il fastidio della Gregoraci, soprattutto perché si è detta stanca di essere messa continuamente in mezzo alle discussioni per il suo passato con il potente imprenditore. Giulia Salemi ha tentato di parlare con lei alla fine della diretta ma Elisabetta Gregoraci si è mostrata piuttosto refrattaria ad avere un dialogo con l'influencer, sfogandosi poi con altre concorrenti per tutta la situazione che inizia ad andarle stretta. Va sottolineato che la rivelazione di Signorini è arrivata dopo la comunicazione del prolungamento del programma, che su Elisabetta Gregoraci ha avuto un effetto devastante, tanto da far minacciare più volte la concorrente di abbandonare il gioco. Quindi, la showgirl si trovava in un momento di forte stress ma questo per Giulia Salemi non è una giustificazione per il suo comportamento.