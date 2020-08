La stoccata della De Filippi alla Marcuzzi: "Ai falò non vai così..."

L'intervista rilasciata da Maria De Filippi a un noto settimanale sta catturando l'attenzione. A fare chiacchierare sono state le numerose dichiarazioni fatte dalla popolare conduttrice sui protagonisti più discussi di questa calda estate post quarantena: Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Proprio su quest'ultima, che tra meno di un mese tornerà alla conduzione di Temptation Island, la De Filippi ha svelato come è riuscita a farle cambiare "registro" dalla frizzante conduzione dell'Isola alla più intima guida del reality dei sentimenti.

Lungi dal metter becco nella tresca più piccante del momento, Maria De Filippi ha parlato - a modo suo - dei tre personaggi, svelando alcuni retroscena avvenuti nel corso degli ultimi anni. Intervistata dal settimanale Gente, Maria ha rivelato che fu lei a dire a Emma Marrone - ormai otto anni fa - del tradimento di Stefano De Martino con Belen Rodriguez. Nelle ultime ore, però, a catturare l'attenzione del pubblico sono state le parole dette su Alessia Marcuzzi: " Alessia è generosa, è buona, di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati ".

La tv è tremenda, basta poco perché ti cucia addosso un cliché: Alessia per tutti è la bella, quella che veste Versace. Con il tempo però si cresce e si deve cambiare

L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. È stata bravissima

La nuova edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi debutterà in prima serata mercoledì 9 settembre su Canale5 e Maria De Filippi ha confessato come, lo scorso anno, riuscì a convincere la conduttrice 47enne a cambiare registro nella sua conduzione: "". All'Isola dei Famosi, infatti, la Marcuzzi aveva sempre stupito per le sue mise succinte e decisamente. Difficile immaginarla in quegli stessi audaci panni, seduta al falò per parlare di amore, corna e tradimenti. Così ecco arrivare il consiglio di Maria De Filippi a poche ore dal debutto a Temptation Island della Marcuzzi: "".