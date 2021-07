"Continuavano a cadere". La Marconi si taglia i capelli dopo la chemio

Con il sorriso sul volto e un rossetto rosso fuoco sulle labbra, Carolina Marconi ha detto addio ai suoi capelli con un gesto pubblicato sui social network. La chemioterapia, alla quale si sta sottoponendo da settimane per sconfiggere il tumore al seno che l'ha aggredita, le stava facendo perdere i capelli, così l'ex gieffina ha deciso di rasarsi a zero per ricominciare. Documentando tutto sul web con un video.

" È arrivato il momento ", ha detto nel filmato pubblicato sulla sua pagina Instagram mentre, con il rasoio stretto in mano, si tagliava i capelli che, da lunghi e folti, si erano ridotti a un piccolo caschetto per colpa della chemioterapia. La modella venezuelana, 43 anni, diventata famosa per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, dallo scorso ottobre sta combattendo contro un tumore al seno. Una forma aggressiva che, nonostante l'operazione subita pochi mesi fa, l'ha costretta ad affrontare la chemioterapia.

Carolina Marconi, però, non ha mai perso il sorriso e - dopo le lacrime versate in seguito alla notizia della brutta malattia - ha trovato il coraggio di affrontare il tumore sui social network. La modella originaria di Caracas sta raccontando la sua difficile esperienza attraverso Instagram, dove quasi ogni giorno pubblica foto e video della sua battaglia. Dal letto di ospedale alla prima seduta di chemio fino alla scelta di rasarsi i capelli di fronte ai suoi follower per esorcizzare la paura.