"Totti portava la figlia a casa di Noemi": la Blasi scopre il tradimento con un detective

Gli ultimi particolari svelati dal settimanale Chi, sull'addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, mettono in una brutta posizione l'ex capitano giallorosso. Secondo quanto rivelato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, il Pupone l'avrebbe combinata grossa coinvolgendo la figlia minore, Isabel, nel triangolo amoroso con la conduttrice e Noemi.

La Blasi avrebbe scoperto la presunta infedeltà del marito parlando con la piccola Isabel, che le avrebbe confessato di avere " due nuovi amichetti con i quali giocava il pomeriggio ". I due bambini altri non sarebbero che i figli di Noemi Bocchi. Messo alle corde, Francesco Totti avrebbe negato ogni coinvolgimento con la donna e così Ilary sarebbe passata al contrattacco, pagando un investigatore privato.

Grazie ad appostamenti e pedinamenti, l'investigatore avrebbe scoperto che il calciatore portava davvero " la figlia Isabel con sé nel palazzo dove abitava la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto ". E tanto sarebbe bastato a Ilary per mettere alla porta il marito. L'indiscrezione non sarebbe, però, la sola a fornire un nuovo quadro sulla rottura tra Ilary e Francesco.