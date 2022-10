"Mandatemi pensieri positivi". Nuovi esami medici per Fedez dopo il tumore

Attraverso i suoi canali social Fedez ha fatto sapere di essersi sottoposto a nuovi accertamenti clinici, che hanno scongiurato lo spettro di una recidiva del tumore al pancreas affrontato mesi fa. Proprio come aveva scelto di fare lo scorso marzo, quando annunciò di avere un raro tumore endocrino, il marito di Chiara Ferragni ha continuato la narrazione della sua malattia sul web, aggiornando amici e follower sulle sue buone condizioni di salute.

" Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes ", ha scritto Fedez nelle scorse ore nelle storie Instagram della sua pagina ufficiale, mostrandosi con il viso coperto da una mano chiusa nel classico segno della vittoria. Un accertamento di routine, aveva fatto sapere l'artista pochi giorni fa, che si inserisce nel piano post operatori, che Fedez sta seguendo da quando si è sottoposto al delicato intervento per rimuovere il tumore.

Monitorare l'insorgere di eventuali recidive è considerato normale per una persona guarita da un tumore e in questi mesi il rapper si è sottoposto a più di un controllo per confermare il buon esito dell'intervento. E anche l'esito della risonanza magnetica ha dato i risultati sperati. " Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi ", ha fatto sapere poco fa Federico Lucia, condividendo con i fan l'immagine del tunnel della risonanza magnetica e ancora il gesto della vittoria, fatto con le dita.

Fedez, la malattia e il recupero