"Occhio con la manina", il commento hot fa arrossire anche Wanda Nara

Di norma è Wanda Nara a infiammare i social network con le sue foto seducenti e ammiccanti. Ma questa volta a farla arrossire ci ha pensato qualcun altro e non si tratta del solito hater. Lo scatto Instagram - che la immortala insieme al marito Mauro Icardi a Madrid - ha catturato l'attenzione di migliaia di fan. Ma a uno in particolare, neanche troppo sconosciuto, non è sfuggito un dettaglio e il suo commento piccante ha scatenato la reazione divertita del web.

Dopo la polemica legata alle vacanze sull'isola di Ibiza, dove Icardi e due dei figli di Wanda Nara avrebbero contratto il coronavirus, la famiglia è tornata nella capitale francese per ricominciare la routine quotidiana. Mauro Icardi in campo con la sua squadra, il Psg, Wanda al seguito dei figli tra attività scolastiche e impegni professionali a Parigi. La showgirl argentina, però, non perde l'occasione di aggiornare i suoi sette milioni di follower Instagram con foto e video delle sue giornate. L'ultima immagine condivisa sulla popolare piattaforma di immagini ha però messo in imbarazzo anche Wanda per "colpa" di un commento allusivo scritto dal suo parrucchiere di fiducia.

" Il mio gaucho ", ha scritto Wanda Nara a corredo della fotografia in cui lei si mostra sorridente al fianco del marito e sullo sfondo si intravede un branco di tori al pascolo. Una foto, scattata durante l'ultimo weekend trascorso a Madrid dalla famiglia, che di per sé non avrebbe suscitato il clamore che poi ha avuto, se non fosse per il commento dell'hair stylist personale dell'argentina. " Occhio con la manina ", ha scritto maliziosamente Kennys Palacios, storico make artist di Wanda Nara, subito sotto il post.

A finire nel mirino di Palacios la mano che Wanda, nello scatto, appoggia sulla gamba di Icardi, decisamente vicino all'inguine. Uno sguardo malizioso sul quale l'argentino ha "giocato" e che ha imbarazzato anche la showgirl argentina. Lei, infatti, non ha potuto far altro che rispondere con un emoji che arrossisce con la mano sopra alla bocca. Il commento del hair stylist della prorompente moglie di Mauro Icardi ha incontrato il favore di decine di follower che, alla fine, hanno buttato inevitabilmente l'occhio al dettaglio.