Belen si mostra nuda, ma parte l'assalto: "L'unico modo per i like facili"

Per Belen Rodriguez, questo, sembra un ottimo momento sotto ogni aspetto. La showgirl argentina pare abbia ritrovato l'amore con il giovane Antonio Spinalbanese, hairstylist di successo a Milano ma anche sosia di Andrea Iannone, suo ex fidanzato. Tu si que vales, il programma che conduce al sabato sera su Canale5 insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ha ottenuto ottimi risultati alla sua prima puntata stagionale. È tornata a Milano ed è costantemente circondata dall'amore degli amici ma, soprattutto, può contare sull'affetto incondizionato di suo figlio Santiago. Dopo mesi difficili, quindi, Belen sembra aver ritrovato la luce e forse anche per questo ha deciso di regalare uno scatto davvero hot ai suoi follower, che sono impazziti dalla felicità per uno degli ultimi post condivisi dalla showgirl, che per l'occasione ha deciso di mostrarsi (forse) completamente nuda.

Belen è ancora abbronzata, d'altronde ha trascorso oltre due mesi al mare tra il Golfo di Napoli e Ibiza, prima insieme a Gianmaria Antinolfi e poi ad Antonio Spinalbanese. Siamo appena a metà settembre e le giornate sono ancora piacevoli, se non calde per concedersi qualche bagno di sole, magari in terrazza, in attesa che Santiago torni da scuola. Ecco, quindi, che Belen ha tolto (letteralmente) tutto e si è sdraiata al sole. La pelle color caramello baciata dal caldo sole di settembre la illumina e la fa brillare mentre lei, con una mano, copre il pube. C'è lo slip sotto? Impossibile dirlo, solo Belen lo sa, fatto sta che la posa lascia intendere il contrario. L'argentina ama le fotografie artistiche e ha un ottimo rapporto con il suo corpo, perfettamente scolpito e tonico, Non è certo la prima volta che si mostra in quello che, a tutti gli effetti, sembra un nudo integrale. Non si vede la farfallina, coperta dall'ombra della gamba e della mano e si sa che, da quel festival dei Sanremo, i suoi seguaci sono sempre a caccia di farfalle quando si tratta di Belen Rodriguez.