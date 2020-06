Ora Pago minaccia: "Parlerò presto. Pacifico, quasi sempre"

Sono molte le coppie che non hanno retto la pressione della quarantena. Vivere 24 ore su 24 a stretto contatto, in uno stesso ambiente e senza poter avere possibilità di evasione, ha deteriorato i rapporti e fatto allontanare gli innamorati. Forse non era più amore, sicuramente c'erano già attriti in precedenza, sta di fatto che tra le coppie eccellenti che sono scoppiate si annoverano Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma anche Pago e Serena Enardu. Mentre i primi sono impegnati a mantenere (più o meno) un basso profilo, i secondi sono protagonisti di un botta e risposta mediatico che si protrae da quasi due settimane.

Ieri sono stati scritti (per ora) gli ultimi capitoli di questa saga amorosa che ha inizio poco meno di un anno fa in Sardegna, terra natia di Serena Enardu e di Pago ma anche location di Temptation Island Vip, il programma che ha decretato la prima grande crisi del loro rapporto. Dal programma, i due sono usciti separati e solo con il Grande Fratello Vip ci sono stati i primi riavvicinamenti concreti tra loro. L'influencer ha cercato in ogni modo di superare le resistenze di Pago, che se da un lato non ha mai smesso di amarla, dall'altro non voleva tornare con lei per paura. Una lotta interiore profonda, che nella Casa sembrava essere volta in modo positivo. Durante il reality sembrava che i due si fossero riavvicinati in modo definitivo, che avessero superato la crisi e che Pago avesse perdonato la debolezza di Serena. Tuttavia, la quarantena ha probabilmente acuito alcuni aspetti mai davvero risolti della coppia e ora i due si sono nuovamente separati, anche se questa è forse la volta definitiva.

Una volta parla uno, poi parla l'altra e viceversa, in quello che sembra un loop infinito di dichiarazioni che si dividono tra i social, la stampa e la tv. Negli ultimi giorni la polemica è infuocata a causa di una lettera che Pago avrebbe inserito nel suo libro in uscita, consegnata in anteprima al settimanale Chi. Tra le righe di questa missiva, il cantante svela di aver saputo che tra la sua donna e Alessandro Graziani ci fosse ben più di un flirt solo "rubando" il telefono a Serena e da qui la decisione di lasciarla. La versione della donna è diametralmente opposta e l'ha ribadito anche ieri pomeriggio, quando a Uomini e Donne è intervenuto Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi che ha raccolto la lettera di Pago.