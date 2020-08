Il "messaggio" tra Belen e Stefano che può davvero cambiare tutto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero aver animato l'estate Covid degli italiani con un gossip succulento che, secondo alcuni potrebbe chiudersi a breve in modo inaspettato. La separazione ad aprile, l'annuncio a maggio, i tumulti di giugno, i colpi di scena di luglio e i segnali di riavvicinamento ad agosto. Sì, perché questo emerge dagli ultimi post social dell'ex coppia, che in apparenza non potrebbe essere più lontana, almeno sentimentalmente. Geograficamente, invece, i due sono nuovamente molto vicini, visto che l'argentina nel weekend appena concluso si trovava nuovamente nel in Campania, esattamente in Costiera Amalfitana.

Aspettando la luna

Vieni con me? Ti porto dove tutto si confonde e la notte è il riflesso della luna sull’acqua, andiamo dove le ombre inventano disegni mai visti

È da qui che Belen ha scattato una delle ultime foto condivise sul suo profilo Instagram, un'immagine dellain un'intensa colorazione di giallo, che si specchia sul mare. Una foto come tante altre ce ne sono nel profilo di Belen, che dimostra di avere un grande senso estetico anche in fatto di fotografia, che non sarebbe rilevante se non fosse quasi complementare a quella pubblicata dal suo ex marito. Stefano De Martino, due giorni fa, ha pubblicato la foto di unsul mare con toni molto scuri e profondi, lontani dalle immagini solite dei tramonti luminosi con i cieli infuocati. Uno scatto che, nei colori, ricorda molto da vicino quello alla luna di Belen. Solo un caso? Forse, però un elemento non può passare inosservato. Se due giorni fa Stefano De Martino scriveva, sotto la sua foto, "", ecco che stanotte Belen ha postato la luna, con tanto di frase a effetto: "". Probabilmente si tratta solo di felici

Io credo che le cose rotte abbiano una bellezza tutta loro. Dopo anni di storie, tumulti, tragedie, possono essere molto più romantiche delle cose nuove che non hanno vissuto affatto

Quasi in contemporanea con la pubblicazione della foto della luna, ecco che Belen condivide nelle storie del suo profilo un passaggio della serie tv Chiamatemi Anna, che per alcuni potrebbe essere la chiave di volta di questo preciso momento della relazione tra lei e Stefano De Martino. "", dice la protagonista. Considerando che Belen Rodriguez pare abbia recentemente interrotto il brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, "la cosa nuova", è normale che il pensiero di chi ha visto questa storia sul suo profilo Instagram vada al matrimonio con Stefano De Martino, "la cosa rotta".