Belen chiude anche con Antinolfi: era solo una "vendetta" verso De Martino?

L'estate è la stagione dei flirt per antonomasia anche per i volti noti e in questa calda stagione di un anno così bizzarro non poteva mancare lo scoop estivo per antonomasia che latitava da ormai tantissimo tempo. È la fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino a tenere banco sotto l'ombrellone sulle spiagge italiane, non tanto per la separazione dei due ma per il possibile coinvolgimento di un terzo protagoista del calibro di Alessia Marcuzzi, che sarebbe stata la miccia innescante la tempesta. In un turbinio di smentite e di nuove ricostruzioni, Belen Rodriguez sembrava aver trovato nuova leggerezza al fianco di Gianmaria Antinolfi, l'aitante manager napoletano con il quale era stata pizzicata a Capri.

Sì, sembrava, perché pare che la bella argentina abbia dato il ben servito alla nuova fiamma. Solo una settimana fa erano state divulgate le immagini dei due a, dove Belen Rodriguez sta trascorrendo le sue vacanze dividendosi con Roma per la registrazione di Tu si que vales. Gianmaria Antinolfi aveva già trovato un buon feeling anche con Santiago, il figlio dell'argentina e di Stefano De Martino. Tuttavia il settimanale Chi in edicola da oggi dà ormai per concluso questo flirt estivo durato quanto un battito di ciglia. In meno di un mese la showgirl argentina ha conosciuto eil manager napoletano, che come testimonia il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivisto una sua ex a Milano nei giorni scorsi.

Non è dato sapere cosa sia successo tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, sulla cui storia si era espressa anche la madre del manager, una nota organizzatrice di eventi di Napoli. La donna, in un'intervista, sembrava "benedire" la nuova unione del figlio. Diverse erano state le parole di Dayane Mello su Antinolfi , che pare abbia sedotto e abbandonato la modella brasiliana durante la loro frequentazione proprio per stare con la bella argentina. Il bel napoletano sembra avere una vera passione per le sud americane ma forse Belen Rodriguez non ha ceduto al suoe dopo qulche settimana di frequentazione ha deciso di interrompere tutto per dedicarsi solamente a suo figlio Santiago.

Ovviamente, la coppia si è divisa non prima di aver ricevuto una bella copertina del settimanale Chi con tanto di bacio appassionato a Capri durante il loro primo weekend insieme. Erano i giorni in cui il triangolo Rodriguez-De Martino- Marcuzzi era al suo apice e, ironia della sorte, in quel weekend tutti e tre i protagonisti si trovavano in Campania, a pochi km gli uni dagli altri senza mai incontrarsi. Tra Capri, Napoli e la Costiera Amalfitana i tre cercavano di dribblare al meglio delle loro possibilità il gossip che li vedeva protagonisti e c'è chi insinua che il flirt tra l'argentina e Antinolfi potrebbe essere stata semplicemente una vendetta verso De Martino. Sarà davvero così?