La festa (social) di Paola dopo la vittoria del Gf: "Clizia e Fernanda? No comment"

La vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip è stata festeggiata dalla vicentina sui social, alla presenza di più di 50mila follower con i quali ha condiviso la sua gioia.

All’indomani della fine del reality show, la Di Benedetto è tornata ad essere attiva su Instagram raccontando emozioni e sensazioni provate al momento dell’uscita dalla Casa, senza esitare a rispondere anche alle domande di alcuni follower riguardo quanto accaduto mentre lei era reclusa e ciò che alcuni ex compagni hanno detto su di lei.

“ È stato uno choc rientrare nel mondo vero, prima di arrivare in studio ho visto tutte queste persone con le mascherine e mi è sembrato di entrare in un film - ha esordito Paola, ricordando il momento in cui ha messo piede negli studi televisivi Mediaset completamente vuoti - . Spero di non aver detto nulla fuori luogo nella Casa… mi scuso in anticipo ”.

Poi, la Di Benedetto ha iniziato a raccontare: “ Il momento più emozionante è stato spegnere le luci di tutta la casa. Perché quelle luci sono accese h24 ”. Già in contatto con alcuni dei concorrenti con i quali ha legato maggiormente, la vincitrice del Gf Vip ha rivelato di aver sentito via Whatsapp Patrick e Denver, ma di voler tentare di rintracciare anche due sue altre grandi amiche: Adriana Volpe e Antonella Elia.

Venuta a conoscenza di ciò che Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia hanno detto sul suo conto durante una diretta Instagram nella quale l’hanno definita una “pianta grassa” dandole della "grassa", Paola ha scelto di evitare qualunque tipo di polemica limitandosi al no comment su queste parole. “ Fernanda e Clizia? No comment – ha risposto a chi le chiedeva cosa pensasse delle parole delle due - . Io le ho considerate grande giocatrici e le ho rispettate. Non commento altre cose ”.