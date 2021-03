Dal passato di Akash spunta il segreto del colore dei suoi occhi

Continua a tenere banco e non solo per le sue vicende all’Isola dei Famosi, Akash Kumar il modello dagli occhi di ghiaccio. E proprio sul colore così particolare dei suoi occhi si è a lungo dibattuto cercando di capire se fosse realmente naturale o avesse usato uno stratagemma per averli. Escluso l’uso di lenti a contatto colorate, il primo a lanciare la bomba era stato il chirurgo plastico Giacomo Urtis. Aveva parlato di un intervento chirurgico molto pericoloso vietato sia in Italia che in Europa, che si chiama brightocular e che consiste nell’inserimento di un dischetto colorato nell’iride. In effetti esistevano delle foto del passato di Akash che lo mostravano con un colore molto più scuro ma il modello aveva sempre smentito, dichiarando di essere nato con gli occhi chiari. Arriva però una lettera indirizzata a Barbara D’Urso che potrebbe smentire questa verità.

“ Gentilissima Barbara, mi chiamo Veronica e sono cresciuta nel Paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona . -viene letto - Il paese è lo stesso dove è cresciuto e vissuto Akash Kumar. In questo paese di 5000 anime, lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi “nero ebano”. Mia cognata è stata la parrucchiera di Akash quando era giovane e andava di moda per i ragazzi lisciarsi i capelli. Possiamo contare tantissime persone che lo conoscono per la sua personalità “accentratrice” e tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo molti testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. Mi sentivo di dirle questo .

Uno dei tanti misteri di questo ragazzo, potrebbe quindi essere stato risolto, se da più parti e con immagini alla mano si può affermare che il colore degli occhi di Akash non solo era molto più scuro ma addirittura quasi nero. Lui dall’Isola dei famosi intanto, si tiene lontano dalle critiche, minacciando di lasciare il gioco e attaccando chi, come Tommaso Zorzi, a parte il colore degli occhi, vorrebbe capire anche il suo vero nome, visto che nel corso degli anni si è presentato in vari programmi televisivi con identità diverse.