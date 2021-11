"Rossano? Almeno un ciao...". La frase che gela Belen

Sono tanti, tantissimi, i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno detto addio a Rossano Rubicondi con un messaggio affidato ai social network. Tra coloro che hanno scelto di salutarlo pubblicamente dopo la sua prematura scomparsa, però, non c'è Belen Rodriguez, che con Rubicondi aveva avuto un'intesa speciale durante la partecipazione all'Isola dei famosi nel 2008.

Il silenzio della showgirl non è passato inosservato a Patrizia De Blanck, che nel corso di una recente intervista ha criticato la conduttrice di Tu si que vales. La prematura scomparsa di Rubicondi, morto a 49 anni nella sua abitazione di New York, ha lasciato attonito l'ambiente televisivo e non solo. L'ex marito di Ivana Trump era molto conosciuto al pubblico per la partecipazione ad alcuni dei più popolari reality e per le ospitate nei programmi di Barbara d'Urso, Mara Venier e Simona Ventura. Al centro dei gossip per i numerosi flirt con donne dello spettacolo come Claudia Galanti e Kamini Chin Loi, Rossano Rubicondi aveva avuto un feeling speciale con Belen Rodriguez durante la partecipazione all'Isola dei famosi nel 2008.

All'epoca, l'intesa tra i due - fatta di continui contatti, balli e presunti baci - aveva infiammato il gossip soprattutto perché entrambi erano impegnati: Belen con il calciatore Marco Borriello e Rubicondi già sposato con Ivana Trump. Alla notizia del suo decesso, però, nessun messaggio di cordoglio o addio è arrivato da Belen Rodriguez, che ha scelto di rimanere in silenzio. Un atteggiamento considerato poco rispettoso dalla contessa Patrizia De Blanck, che nel 2008 era insieme a loro in Honduras come concorrente del reality condotto dalla Ventura.