Paura al Gf Vip, violento temporale allaga la Casa: "Sta crollando? Scappiamo"

Attimi di panico nella casa del Grande Fratello Vip. Il violento nubifragio che si è abbattuto su Roma nelle scorse ore ha creato non pochi disagi e a Cinecittà si è rischiato il peggio. Il forte vento, la grandine e la pioggia battente hanno messo a rischio la sicurezza della casa e la veranda è finita allagata, mentre alcuni concorrenti si trovavano al suo interno intenti a chiacchierare. Fuggi fuggi generale e tanto spavento.

Che ilstesse creando disagi nella Casa lo si è capito dai cinguettii allarmati dei telespettatori, che su Twitter hanno annunciato quanto stava accadendo al Grande Fratello Vip., Giulia e Pierpaolo si trovavano nella veranda esterna quando la pioggia ha iniziato ad essere battente. Tuoni, lampi e vento hanno creato agitazione nella Casa, ma tutto sembrava essere sotto controllo. Fino a quando, però, le prime gocce di pioggia hanno incominciato a penetrare dalle vetrate del soffitto della veranda bagnando i gieffini.

Ad accorgersi dell'infiltrazione è stato Andrea, che ha allertato gli altri: " Raga mi sto bagnando, sta entrando acqua ". La pioggia ha iniziato a bagnare il pavimento e i lampi e i tuoni hanno intimorito Giulia Salemi che, nell'alzarsi per rientrare in casa, ha esclamato: " Scappiamo dai, io ho paura ". Neanche il tempo di raccogliere le sue cose che una forte folata di vento ha spalancato la vetrata, facendo entrare ancor più copiosa la pioggia. Giulia spaventata ha pensato che la veranda stesse crollando e ha chiesto agli autori del Grande Fratello Vip se non fosse il caso di abbandonare la Casa: " Casca tutto, scappiamo? ". A rassicurarla ci ha pensato Pierpaolo: " Ma no, non crolla. Ci bagnamo solo ".

Su Twitter i seguaci del reality non hanno mancato di commentare l'accaduto e qualcuno ha trovato il tempo di ironizzare: " Raga è piena anche la casa che sta crollando! Ahahah, non c'è nemmeno acqua per scaricare il water", "Finisce stasera, sta crollando la casa", "In che senso crolla il tetto al Grande Fratello? ". Un episodio simile avvenne anche durante l'edizione 2019 condotta da Barbara d'Urso. In quell'occasione fu una violenta grandinata a creare disagi nella Casa con tanto di blackout elettrico, che costrinse la produzione agli straordinari per ripristinare lo streaming dalla Casa.