Lorella Cuccarini positiva al Covid

Un fulmine a ciel sereno arrivato proprio quando la squadra di Amici 2021 era pronta per il grande inizio. È stata infatti registrata oggi la prima puntata del talent che andrà in onda sabato 9 gennaio. Lorella Cuccarini la nuova insegnante di ballo è risultata positiva al Covid-19 e per le sue condizioni di salute ha dovuto saltare la prima registrazione del programma.

La notizia è stata data dal Vicolo delle News ed è poi stata ripresa da molti siti facendo immediatamente il giro del web. Da quanto riferito dal sito, Lorella ha comunque preso parte alla puntata in collegamento da casa come professoressa di ballo affiancando le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini dando voti e giudizi proprio come fosse in studio.

La sua presenza, seppur a distanza, ha comunque tranquillizzato tutti sullo stato di salute della showgirl che si spera possa tornare molto presto in studio con Maria De Filippi. Proprio quest’ultima aveva voluto fortemente Lorella dopo che la showgirl aveva detto addio a La vita in diretta, il programma di Rai Uno che conduceva insieme al giornalista Alberto Matano.

Non è stato scritto alcun post sui social per confermare la notizia. L’ultimo risale, infatti, alla serata di capodanno quando Lorella aveva postato una foto della famiglia con la scritta “ Un capodanno particolare ”. A questo punto non si comprende se la parola "particolare" sia dovuto al periodo di Covid o fosse riferita proprio alla sua situazione personale.