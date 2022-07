Paura per Pippo Franco: "Ricoverato al Gemelli in gravi condizioni"

Sono ore di apprensione quelle che la famiglia di Pippo Franco sta vivendo. L'attore e comico, 82 anni il prossimo 2 settembre, sarebbe ricoverato in gravissime condizioni presso il policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore avuto nella notte tra l'11 e il 12 luglio.

La notizia è cominciata a circolare sul web poche ore fa, partita dal profilo del blogger Alessandro Rosica, e è stata poi confermata dal sito Fanpage da fonti vicine alla famiglia. Secondo le prime informazioni Pippo Franco si sarebbe sentito male nella notte tra lunedì e martedì e una volta arrivato all'ospedale capitolino Gemelli, le sue condizioni sarebbero apparse gravi sin da subito. Il popolare attore comico, storico volto del Bagaglino, sarebbe stato colpito da un ictus cerebrale. "Le sue condizioni sono terribili", ha scritto Rosica sul suo profilo, invitando i fan dell'attore e il pubblico tutto a pregare per Pippo Franco.