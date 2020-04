Perry Mason, ecco come sarà la nuova serie tv

Sapevamo già da alcuni mesi che Perry Mason sarebbe tornato ad investigare, ma ora abbiamo nuovi particolari sulla trama della serie tv reboot ed anche un primo trailer.

Perry Mason, la trama

Si tratta di una serie tv reboot, quindi la storia originale su di uno degli avvocati più noti di sempre verrà riproposta ora in una nuova chiave, principalmente noir e focalizzata sulle origini di Perry Mason. Il protagonista da cui la serie prende il nome, un tempo interpretato da Raymond Burr, sarà impersonato da Matthew Rhys. La serie sarà ambientata a Los Angeles, negli anni successivi alla Grande Depressione, quindi a partire dal 1930. La città sta attraversando un periodo di favore nel campo cinematografico, economico e sociale, con i Giochi Olimpici lì organizzati.

Perry Mason, personaggio ancora ad inizio carriera rispetto a quello che conosciamo, viene ingaggiato per un caso molto delicato: il rapimento di un bambino. Durante le sue investigazioni, la città che vedremo, nonostante il periodo di ripresa, mostrerà tutti i suoi problemi con una dilagante corruzione. Vedremo anche la sofferenza del protagonista con gli spettri del suo passato che torneranno a tormentarlo, cioè la prima guerra mondiale e un matrimonio fallito. La chiave per superare questo dolore si trova proprio nel suo lavoro.

La serie tv quindi racconterà di un uomo disilluso, tormentato, solitario, impegnato in un caso pericoloso che lo porterà a confrontarsi con se stesso e con una città che nasconde la sua corruzione dietro un velo di ipocrisia. In altre parole Perry Mason fa sue tutte le caratteristiche del genere noir, riportandolo in auge nella sua forma più classica.

Cast, produzione e uscita della serie tv

Inizialmente per la parte di Perry Mason si pensava a Robert Downey Jr. ma dopo poco l’attore è stato sostituito da Matthew Rhys, noto protagonista della serie tv The Americans, per la quale ha ricevuto un Emmy. Tuttavia Robert Downey Jr. non è uscito dal progetto, rimanendo in qualità di produttore.

John Lithgow (The Crown, How I Met Your Mother) sarà Elias Birchard 'E.B.' Jonathan, uno degli avvocati che si rivolgono a Perry Mason, mentre Tatiana Maslany sarà la predicatrice Sorella Alice. Nel cast vedremo, tra gli altri, Robert Patrick (Terminator 2), Chris Chalk (When They See Us, Gotham) e Shea Whigham (Boardwalk Empire, True Detective).

Perry Mason è scritta e ideata da Ron Fitzgerald (già sceneggiatore di Westworld) e Rolin Jones (già sceneggiatore di Boardwalk Empire). Alla produzione invece abbiamo detto ci sarà (anche) Robert Downey Jr., il quale ha pubblicato sul proprio profilo Twitter il primo trailer dello show. Alla regia invece Timothy Van Patten, già dietro alla macchina da presa per serie tv di grande livello come I Soprano e Il trono di spade, e Deniz Gamze Ergüven, regista che ha diretto episodi di The Handmaid's Tale.

Perry Mason sarà una miniserie tv targata HBO, ma se il successo sarà considerevole non è da escludere un seguito. Gli episodi in totale saranno otto ed usciranno negli Stati Uniti il prossimo 21 giugno, arrivando poi, si spera, anche da noi su Sky Atlantic nei giorni seguenti.