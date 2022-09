Personal trainer, influencer, tifoso della Lazio: chi è il presunto amante di Ilary

È guerra aperta tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La rottura tra il Pupone e l’ex letterina ha acceso il dibattito sui social network e l’intervista rilasciata dall’ex calciatore al Corriere della Sera ha rinvigorito la bagarre. Il 45enne ha puntato il dito contro l’ex compagna per presunti tradimenti e ora spunta anche il nome della fiamma della conduttrice: parliamo di Cristiano Iovino.

Personal trainer, influencer, tatuatissimo. E soprattutto tifoso della Lazio. Queste le prime informazioni sull’uomo che avrebbe fatto perdere la testa alla Blasi. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la passione sarebbe scoppiata a Milano, dove i due soggiornano spesso per motivi di lavoro. Secondo i ben informati, sarebbe stata l’hair stylist Alessia Solidani – amica della presentatrice - a fare da tramite nell’incontro.

Conosciutissimo a Roma Nord, Cristiano Iovino ha deciso di chiudere momentaneamente il suo profilo Instagram da 55 mila followers. Le voci potrebbero aver contribuito a questa scelta dolorosa. Sì, perché il personal trainer è sempre stato attivissimo sui social network: dal lavoro agli eventi, passando per le vacanze in giro per il mondo, ha sempre immortalato la sua quotidianità.

Ma Cristiano Iovino non è un nome nuovo per gli appassionati di gossip. Le cronache rosa hanno spesso accostato il suo nome a donne del mondo dello spettacolo. Tra i flirt più recenti ricordiamo quelli con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio e Zoe Cristofori, ora al fianco del milanista Theo Hernandez. Ora Ilary Blasi, incontrata di nascosto in un hotel e al centro del battage.