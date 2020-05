"Photoshoppato male", Diletta Leotta nel mirino degli hater

Si chiama "Purple Valley" il nuovo filtro Instagram che ha letteralmente conquistato i volti noti italiani. Anche Diletta Leotta ha scelto di utilizzarlo nel suo ultimo scatto condiviso sui social, ma qualcosa deve essere andato storto visti i commenti sotto al post ricevuti dalla bella conduttrice sportiva. Per alcuni, infatti, la foto sarebbe stata ritoccata non solo grazie al filtro (in grado di rendere viola la vegetazione) ma anche con l'utilizzo di applicazioni per il ritocco, soprattutto in alcune parti del corpo della Leotta.

Diletta Leotta è da sempre molto attenta al fisico. Spesso, sui suoi canali social, condivide con i fan video e fotografie dove si mostra in tenuta sportiva mentre si allena. Con lei, soprattutto nella recente quarantena, c'è anche il compagno, il pugile Daniele Scardina detto "King Toretto", con il quale ha festeggiato di recente un anno di relazione. L'ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram ha però attirato l'attenzione di qualche seguace che, nell'ammirare lo scatto, non è riuscito a trattenersi, criticando la conduttrice sportiva. A finire sotto la lente di ingrandimento di alcuni haters non è stato il filtro viola - che domina l'immagine - bensì un effetto ottico che sembra aver tagliuzzato qua e là la silhouette della Leotta: " Photpshoppato male... però si apprezza l'impegno", "Ehh però quella vitina tagliata... usiamolo meglio il foto ritocco", "Alberi più fake delle tue t****! ".