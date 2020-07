Piero Chiambretti saluta la tv: "Non so se tornerò"

Il virus ci ha cambiati, ha cambiato la società ma ha cambiato ognuno di noi, soprattutto ha cambiato chi l'ha vissuto sulla sua pelle. Ne è un esempio Piero Chiambretti, per quale nulla sarà più come prima di quel maledetto 15 marzo. La corsa in ambulanza verso l'Ospedale Mauriziano di Torino, l'assenza di respiro e la diagnosi di Covid, per lui e per sua madre. Lui è uno dei sopravvissuti, lei non è riuscita a superarlo e questa è una ferita profonda per il conduttore, legatissimo a sua madre. Le settimane in ospedale, poi la dimissione e la riabilitazione con quel dolore nel petto che non si allevia. Piero Chiambretti sta rivedendo la sua vita e le sue priorità e non è detto che nel suo post-Covid ci sia ancora posto per la tv.

Oggi, il conduttore parteciperà a una commemorazione per le vittime del Covid in quello stesso ospedale e sarà la sua prima e vera uscita pubblica, stretto però nel riserbo che l'ha contraddistinto negli ultimi mesi. " Non amo rendere pubblico quello che è privato. Dietro quelle due settimane in ospedale ci sono la malattia, la morte di mia madre, il senso della vita che è cambiato, il ripensamento delle mie scelte professionali ", spiega Piero Chiambretti a La Stampa, esprimendo tutta la sua sofferenza per un'esperienza profondamente dolorosa. Piero Chiambretti è molto legato alla sua città, Torino, che proprio come l'Italia in questo momento sta vivendo una situazione di quasi immobilità: " L'importante è andare avanti, anche di poco. Molti negozi non hanno ancora riaperto e molti altri non riapriranno. Avendo una catena di locali, ho vissuto in prima persona lo stop. Abbiamo pensato prima di tutto ai nostri dipendenti: oltre al sostegno dello Stato, noi soci si è deciso di aiutarli di tasca nostra. Il centro si è svuotato, mentre la vita di quartiere ha ripreso forza ".