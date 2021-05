Pippo Baudo silura Fedez: "Io gli avrei spento la telecamera durante il discorso"

È arrivato per ultimo il commento di Pippo Baudo sul caso Fedez, ma nonostante questo il conduttore ha fatto sentire la sua voce forte e chiara: " Se avessi condotto io il concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso ". Lui, che alle spalle ha oltre mezzo secolo di televisione e conosce bene il potere mediatico dei palchi e delle telecamere. Lui, che negli anni '90 smontò il presunto caso di censura Rai su Beppe Grillo, quando in realtà fu il comico genovese a snobbare viale Mazzini.

Intervistato dall'agenzia di stampa Adnkronos, Pippo Baudo è intervenuto sulla vicenda Fedez, criticando duramente il monologo dell'artista, che ha aperto una discussione che non sembra trovare fine. Per il conduttore, che compirà 85 anni il prossimo 7 giugno, il rapper ha esagerato nei sui cinque minuti di propaganda. La Rai, per contro, ha commesso un grosso errore nel non mettere subito le cose in chiaro con l'artista: " Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua. L'errore che ha commesso la Rai è stato quello di non dire semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva l'autorizzazione. Chiedere il testo dell'intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, io voglio sapere cosa ci vieni a fare ".

Gli argomenti che Fedez ha toccato sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così indiscriminata. Bisogna stare attenti perché si ripercuote sulla società in modo divisivo". S

"Per querelarlo ormai è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità