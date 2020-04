Platinette esce in bici. Scoppia la polemica

Scivolone social per Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video dove si mostra, in sella alla sua bicicletta, mentre fa un giro nel quartiere. Le immagini, condivise nelle scorse ore sul web, hanno suscitato indignazione tra molti suoi fan, che hanno ricordato all’opinionista televisivo di limitare gli spostamenti.

Negli scorsi mesi Platinette aveva svelato di avere un grave disturbo alimentare di tipo compulsivo, che lo aveva portato ad accumulare, negli anni, molti chilogrammi. Un sovrappeso eccessivo che ha avuto ripercussioni sulla sua salute e che lo ha spinto a mettersi a dieta. Il frutto del suo impegno, fatto di una corretta alimentazione e di molta attività fisica, si è visto e anche i suoi fan hanno voluto sottolineare quanto la sua forma fisica fosse cambiata in meglio.

Un'evidente perdita di peso che è stata possibile soprattutto grazie allo sport e alle passeggiate in sella alla sua bicicletta. L’ultima pedalata condivisa con i suoi follower sui social, però, non è piaciuta a tutti. Il video pubblicato sulla sua pagina Instagram nelle scorse ore, infatti, ha suscitato non poche polemiche. Nonostante nella didascalia del filmato abbia specificato di esser rimasto nei pressi della sua abitazione con l’hashtag "100metri", Platinette è stato duramente criticato: " Ma veramente? Io ho capito che non si può andare in bici ecc però", "Perché dobbiamo restare a casa!","Stai a casaaaaaa!!!", "Che ci fai fuori?". Qualcuno, addirittura, gli ha ricordato i possibili pericoli in cui si può incorrere violando la quarantena: " Occhio che un mio amico si è beccato 700€ di multa andando in bici" .