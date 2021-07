"Dettagli sulla sua giovinezza edonistica": scoppia il "caso Harry"

Con il principe Harry non ci si annoia mai. La notizia, lanciata da Page Six, della pubblicazione del suo libro di memorie, prevista alla fine del 2022 per la Penguin Random House, sta dando vita a una narrazione che si arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli e colpi di scena. Neanche le vicende legate al memoir fossero una specie di spin-off della Megxit, una storia nella storia.

Un libro o quattro?

Il Daily Mail aveva annunciato che il principe Harry stava lavorando non su un unico volume, bensì su quattro, uno dei quali sarebbe stato pubblicato dopo la morte della regina Elisabetta e che, addirittura, avrebbe potuto mettere in pericolo l’ascesa al trono di Carlo. Strategia mediatica? Rivelazioni talmente scandalose che neppure Sua Maestà doveva leggere? Era stata una fonte interna alla casa editrice che pubblicherà il memoriale a vuotare il sacco: “Il principe Harry ha firmato un accordo per la pubblicazione di quattro libri. Lui, con estrema freddezza, ha fissato la cifra di partenza a 21 milioni circa. A quel punto si è scatenata una feroce asta tra editori e la cifra finale ha raggiunto circa 34 milioni di euro”.

Da queste parole sembrava che il principe Harry avesse messo all’asta se stesso, che i suoi ricordi fossero stati venduti al miglior offerente, dati in pasto al pubblico. La faccenda dell’asta ha reso tutta la vicenda ancora più cruda. Tanto da farci dubitare tutti che potesse essere vero. Ed ecco il colpo di scena. A quanto pare, ma usiamo il doveroso condizionale anche in questo caso, la notizia dei quattro libri verità del duca di Sussex sarebbe infondata.

A smentire con decisione le indiscrezioni del Daily Mail ci ha pensato il portavoce del principe Harry, che ha ribadito all’Independent: “Contrariamente ai falsi resoconti di alcuni media, in cantiere c’è solo un’autobiografia del duca di Sussex che dovrebbe essere pubblicata alla fine del 2022, come annunciato all’inizio della settimana da Penguin Random House”.

Le verità di Harry e del Daily Mail

A questo punto i casi sono due: il Daily Mail ha riportato una notizia falsa. Forse la fonte non era attendibile. Attenzione, però, nessuno può dire che il tabloid abbia inventato tutto di sana pianta, perché non ci sono le prove per dimostrarlo. È possibile che la rivelazione dell’insider non sia stata attentamente vagliata, pur di bruciare sul tempo la concorrenza? Anche su questo non possiamo dare risposta. Però ricordiamo che c’è stato un contenzioso legale tra il Mail e i Sussex e che il giornale, in passato, non ha risparmiato frecciate alla coppia.

L’altro caso, invece, si presenterebbe se il principe Harry fosse dalla parte del torto. Se avesse mentito sul numero di libri che verranno pubblicati. Certo, ormai il portavoce (dunque, di riflesso, il duca) si è esposto con la stampa. Se venisse annunciata la pubblicazione di un solo memoriale e poi ne venissero fuori 4, come spifferato dal presunto insider, i Sussex si sarebbero giocati anche l’ultima briciola di credibilità.

In effetti l'annuncio del duca sulla pubblicazione si riferisce a un unico memoir. Il secondogenito del principe Carlo, infatti, ha spiegato: “Ho scritto questo libro non da principe, quale sono nato, ma da uomo, quale sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato. La mia speranza è che nel raccontare la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese, possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Sono profondamente grato per l’opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta che le persone leggano un resoconto di prima mano della mia vita accurato e del tutto veritiero”.

Tremano anche gli ex amici di Harry

Infine pare che non sia solo Buckingham Palace a temere quest’autobiografia, ma anche gli ex amici del principe Harry, quelli del periodo “spensierato” di Eton, che tremerebbero al pensiero di veder riportati nero su bianco i loro giorni di baldoria con il principe. Uno di loro ha confessato proprio al Daily Mail: “Sembra molto ipocrita, dato che Harry ha cacciato persone dal suo gruppo di amici per aver parlato con la stampa. C’è il timore che rivelerà dettagli della sua giovinezza edonistica”.

Particolari che potrebbero perfino danneggiare vite e carriere. Gli ex amici del duca di Sussex, però, promettono vendetta se Harry dovesse arrivare a sfiorare il loro passato. Anche loro, infatti, avrebbero molto da raccontare sul figlio ribelle di Lady Diana. Tuttavia questi sono timori prematuri e, forse, infondati. Per ora solo Harry conosce il peso delle dichiarazioni che dovremmo leggere tra circa un anno e mezzo.