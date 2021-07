"Dopo la morte della Regina...": le quattro "bombe" di Harry sulla corona

Il principe Harry colpisce ancora e ci va giù davvero pesante. Il Daily Mail, infatti, riporta un’indiscrezione clamorosa che potrebbe contribuire ad accentuare il clima avvelenato che si respirerebbe a Buckingham Palace.

All’asta i ricordi di Harry

Una fonte interna alla Penguin Random House, la casa editrice che pubblicherà il memoriale del duca, ha raccontato al tabloid: “Il principe Harry ha firmato un accordo per la pubblicazione di quattro libri”. Questo è niente. L’insider ha proseguito: “Lui, con estrema freddezza, ha fissato la cifra di partenza a 21 milioni circa. A quel punto si è scatenata una feroce asta tra editori e la cifra finale ha raggiunto circa 34 milioni di euro”. Tanto vale il passato del secondogenito del principe Carlo. Lascia stupiti il senso degli affari del principe, questa impassibilità con cui avrebbe condotto le trattative per aggiudicarsi il miglior contratto possibile.

A momenti facciamo fatica a credere che stiamo parlando davvero del principe Harry. Visto che si tratta di un’indiscrezione, diamo il beneficio del dubbio al duca, sperando che le cose non stiano così come sono state descritte. C’è anche un altro dettaglio piuttosto strano, rivelato dalla fonte: “C’è un [libro] che verrà pubblicato soltanto dopo la morte della regina Elisabetta”. Perché questa scelta? L’ha suggerita il principe Harry? Cosa dovrebbe essere riportato di tanto compromettente nel memoriale, al punto che neppure Sua Maestà deve leggerlo? Il mistero rimane, ma non è il solo.

Negli ultimi giorni i tabloid hanno riportato la notizia secondo la quale il principe Harry, nella sua prima impresa letteraria, verrà aiutato dal ghostwriter J.R. Moehringer, specializzato in biografie di personaggi famosi come il tennista Agassi. In realtà, come spiega Vanity Fair, neppure questo dettaglio è confermato. Almeno per ora.

Altri due misteri

Ci sono, poi, altre due domande a cui non abbiamo risposta certa. La prima riguarda il contenuto del memoir. Su quali argomenti e quali parti della sua esistenza si concentrerà il principe Harry? Sappiamo che ripercorrerà il suo passato dall’infanzia a oggi, ma così appare troppo vago. Una possibile risposta cerca di darla l’esperta Angela Levin che, su Twitter, ha avvertito: “Una fonte ben informata mi ha detto che Harry si focalizzerà soprattutto sulla morte della mamma, Lady Diana e su quelli che pensa siano i responsabili”. Insomma il duca di Sussex potrebbe scatenare una tempesta, riportando a galla fatti risalenti a 24 anni fa, alcuni dei quali, forse, non completamente chiariti. La Levin ha proseguito: “È stata una tragedia, purtroppo lui non riesce ad andare avanti”. Si ipotizza anche che uno dei suoi bersagli sarà Camilla Parker Bowles, l’eterna amante, ora moglie del principe Carlo.

C’è, poi, una seconda domanda a cui non sappiamo rispondere: la royal family sapeva della pubblicazione dei libri prima dell’annuncio ufficiale di Harry? Quando il principe ha ufficializzato la pubblicazione del memoir, i giornali hanno spiegato che la famiglia reale era stata gettata nel panico dalla notizia e che nessuno sapeva nulla del progetto di Harry. Invece il duca di Sussex avrebbe avvertito i Windsor prima dell’annuncio ufficiale. Non lo avrebbe fatto per ottenere un consenso, però. Ricordiamo, infatti, che il Daily Mail ha scritto: “Il principe Harry non ha sentito il bisogno di chiedere il permesso a Buckingham Palace per scrivere le sue memorie da venti milioni di dollari sulla Megxit, ha dichiarato il suo portavoce oggi”.