"Potrei essere la tua peggior nemica". La Bruganelli punge Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi è ufficialmente una concorrente del Grande fratello vip. L'icona trans era tra i personaggi più attesi nella Casa e appena varcata la porta rossa si è trovata a fare i conti con le sue dichiarazioni social. Alla vigilia del suo ingresso, infatti, dal web era sbucati alcuni suoi feroci giudizi dati nei confronti dell'opinionista Sonia Bruganelli, che in diretta ha subito voluto chiarire i ruoli. E i social sono impazziti.

L'ingresso dell'icona trans nella casa del Grande fratello vip ha catalizzato l'attenzione del pubblico. Pur essendo un personaggio decisamente poco conosciuto dai telespettatori, la Ferruzzi è sostenuta dal popolo dei social network e questo potrebbe tornare utile al momento delle nomination. Elenoire, ribattezzata da Orietta Berti Elenor, si è subito messa in mostra sin dalla passerella fuori dalla porta rossa con il suo " assolutamente ", che è già diventato un tormentone (almeno sul web).

" Le mie unghie sono la massima espressione di me. Nella vita ho fatto ciò che volevo e sono ciò che volevo ", ha dichiarato prima di entrare nella Casa e conoscere gli altri coinquilini con i quali, in molti sono pronti a scommetterci, avrà presto confronti e scontri. Il suo piglio eccessivo e irriverente si è però spento di fronte a Sonia Bruganelli, con la quale ha avuto subito un faccia a faccia. Prima di esordire nel reality, Elenoire Ferruzzi aveva sparato a zero contro l'opinionista, definendola una " cessa presuntuosa e cattiva ". Ma quando si è trovata a chiarire la sua posizione, l'icona trans ha fatto un passo indietro: " Mi dispiace averla offesa, non volevo. Sonia sei anche bellissima ".